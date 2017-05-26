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If FBI wants to talk to Kushner, lawyer says he’s ready

By Matthew Daly and Chad Day
By Eric Tucker and Eileen Sullivan Associated Press

Published: May 26, 2017 - 10:24 AM | Updated: May 26, 2017 - 05:34 PM
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In this May 23, 2017, photo, White House senior adviser Jared Kushner, left, and his wife Ivanka Trump watch during a visit by President Donald Trump to Yad Vashem to honor the victims of the Holocaust in Jerusalem. The Washington Post is reporting that the FBI is investigating meetings that Trumps son-in-law, Kushner, had in December 2016, with Russian officials. Kushner, a key White House adviser, had meetings late last year with Russias ambassador to the U.S., Sergey Kislyak, and Russian banker Sergey Gorkov. (AP Photo/Evan Vucci)

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