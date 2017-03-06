If Trump wants probe of wiretapping claims, he can simply ask Justice Dept., government lawyers say

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogSWYgRG9uYWxkIFRydW1wIHdhbnRzIHRvIGtub3cgd2hldGhlciBoZSB3
YXMgdGhlIHN1YmplY3Qgb2Ygc3VydmVpbGxhbmNlIGJ5IHRoZSBVLlMuIGdvdmVybm1lbnQsIGhl
IG1heSBiZSB1bmlxdWVseSBwb3NpdGlvbmVkIHRvIGdldCBhbiBhbnN3ZXIuPC9wPjxwPkEgc2Vy
aWVzIG9mIHdlZWtlbmQgdHdlZXRzIGJ5IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgZm9jdXNlZCBwdWJsaWMgYXR0
ZW50aW9uIG9uIGludGVsbGlnZW5jZSBjb2xsZWN0aW9uIGF1dGhvcml0aWVzIGxvbmcgc2hyb3Vk
ZWQgaW4gc2VjcmVjeS4gVHJ1bXAgYWNjdXNlZCBmb3JtZXIgUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBPYmFt
YSBvZiBvcmRlcmluZyB3aXJldGFwcyBvbiBoaXMgcGhvbmVzIGJ1dCBvZmZlcmVkIG5vIHByb29m
IHRvIGJhY2sgdGhlIGNsYWltLCBhbmQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHRoZW4gY2FsbGVkIG9uIENv
bmdyZXNzIHRvIGludmVzdGlnYXRlIHRoZSBhbGxlZ2F0aW9ucy48L3A+PHA+QnV0IGZvcm1lciBn
b3Zlcm5tZW50IGxhd3llcnMgc2F5IFRydW1wIGhhcmRseSBuZWVkcyBDb25ncmVzcyB0byBhbnN3
ZXIgdGhpcyBxdWVzdGlvbi48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBpbnRlbGxpZ2VuY2UgY29tbXVuaXR5
IHdvcmtzIGZvciB0aGUgcHJlc2lkZW50LCBzbyBpZiBhIHByZXNpZGVudCB3YW50ZWQgdG8ga25v
dyB3aGV0aGVyIHN1cnZlaWxsYW5jZSBoYWQgYmVlbiBjb25kdWN0ZWQgb24gYSBwYXJ0aWN1bGFy
IHRhcmdldCwgYWxsIGhlJiM4MjE3O2QgaGF2ZSB0byBkbyBpcyBhc2ssJiM4MjIxOyBzYWlkIFRv
ZGQgSGlubmVuLCBoZWFkIG9mIHRoZSBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyBOYXRpb25h
bCBTZWN1cml0eSBEaXZpc2lvbiBkdXJpbmcgdGhlIE9iYW1hIGFkbWluaXN0cmF0aW9uIGFuZCBh
IE5hdGlvbmFsIFNlY3VyaXR5IENvdW5jaWwgc3RhZmYgbWVtYmVyIHVuZGVyIEdlb3JnZSBXLiBC
dXNoLjwvcD48cD5UaGUgbGF0ZXN0IHN0b3JtIGJlZ2FuIFNhdHVyZGF5IHdoZW4gVHJ1bXAgdHdl
ZXRlZDogJiM4MjIwO0lzIGl0IGxlZ2FsIGZvciBhIHNpdHRpbmcgUHJlc2lkZW50IHRvIGJlICYj
ODIxNjt3aXJlIHRhcHBpbmcmIzgyMTc7IGEgcmFjZSBmb3IgcHJlc2lkZW50IHByaW9yIHRvIGFu
IGVsZWN0aW9uPyBUdXJuZWQgZG93biBieSBjb3VydCBlYXJsaWVyLiBBIE5FVyBMT1chJiM4MjIx
OyBIZSBmb2xsb3dlZCB1cCB3aXRoOiAmIzgyMjA7SG93IGxvdyBoYXMgUHJlc2lkZW50IE9iYW1h
IGdvbmUgdG8gdGFwcCBteSBwaG9uZXMgZHVyaW5nIHRoZSB2ZXJ5IHNhY3JlZCBlbGVjdGlvbiBw
cm9jZXNzLiBUaGlzIGlzIE5peG9uL1dhdGVyZ2F0ZS4gQmFkIChvciBzaWNrKSBndXkhJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgSnVzdGljZSBEZXBhcnRtZW50LCBub3QgdGhlIHByZXNpZGVudCwgd291bGQg
aGF2ZSB0aGUgYXV0aG9yaXR5IHRvIGNvbmR1Y3Qgc3VjaCBzdXJ2ZWlsbGFuY2UsIGFuZCBvZmZp
Y2lhbHMgaGF2ZSBub3QgY29uZmlybWVkIGFueSBzdWNoIGFjdGlvbi4gVGhyb3VnaCBhIHNwb2tl
c21hbiwgT2JhbWEgc2FpZCBuZWl0aGVyIGhlIG5vciBhbnkgV2hpdGUgSG91c2Ugb2ZmaWNpYWwg
aGFkIGV2ZXIgb3JkZXJlZCBzdXJ2ZWlsbGFuY2Ugb24gYW55IFUuUy4gY2l0aXplbi4gT2JhbWEm
IzgyMTc7cyB0b3AgaW50ZWxsaWdlbmNlIG9mZmljaWFsLCBKYW1lcyBDbGFwcGVyLCBhbHNvIHNh
aWQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjbGFpbXMgd2VyZSBmYWxzZSwgYW5kIGEgVS5TLiBvZmZpY2lhbCBz
YWlkIHRoZSBGQkkgYXNrZWQgdGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCB0byByZWJ1dCBUcnVtcCYj
ODIxNztzIGFzc2VydGlvbnMuPC9wPjxwPldoeSB0dXJuIHRvIENvbmdyZXNzLCBUcnVtcCBzcG9r
ZXNtYW4gU2VhbiBTcGljZXIgd2FzIGFza2VkIE1vbmRheS48L3A+PHA+JiM4MjIwO015IHVuZGVy
c3RhbmRpbmcgaXMgdGhhdCB0aGUgcHJlc2lkZW50IGRpcmVjdGluZyB0aGUgRGVwYXJ0bWVudCBv
ZiBKdXN0aWNlIHRvIGRvIHNvbWV0aGluZyB3aXRoIHJlc3BlY3QgdG8gYW4gaW52ZXN0aWdhdGlv
biB0aGF0IG1heSBvciBtYXkgbm90IG9jY3VyIHdpdGggZXZpZGVuY2UgbWF5IGJlIHNlZW4gYXMg
dHJ5aW5nIHRvIGludGVyZmVyZSwmIzgyMjE7IFNwaWNlciBzYWlkLiAmIzgyMjA7QW5kIEkgdGhp
bmsgdGhhdCB3ZSYjODIxNztyZSB0cnlpbmcgdG8gZG8gdGhpcyBpbiB0aGUgcHJvcGVyIHdheS4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPkhlIGluZGljYXRlZCB0aGF0IFRydW1wIHdhcyByZXNwb25kaW5nIHRvIG1l
ZGlhIHJlcG9ydHMgcmF0aGVyIHRoYW4gYW55IHdvcmQgZnJvbSB0aGUgaW50ZWxsaWdlbmNlIGNv
bW11bml0eS4gT3RoZXIgb2ZmaWNpYWxzIGhhdmUgc3VnZ2VzdGVkIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgd2Fz
IGFjdGluZyBvbiBvdGhlciBpbmZvcm1hdGlvbi48L3A+PHA+U2VuLiBKb2huIE1jQ2FpbiwgY2hh
aXJtYW4gb2YgdGhlIEFybWVkIFNlcnZpY2VzIENvbW1pdHRlZSwgc2FpZCBNb25kYXkgdGhhdCBU
cnVtcCBuZWVkcyB0byBnaXZlIG1vcmUgaW5mb3JtYXRpb24gdG8gdGhlIEFtZXJpY2FuIHBlb3Bs
ZSBhbmQgQ29uZ3Jlc3MgYWJvdXQgaGlzIHdpcmV0YXBwaW5nIGFjY3VzYXRpb25zLiAmIzgyMjA7
VGhlIGRpbWVuc2lvbnMgb2YgdGhpcyBhcmUgaHVnZSwmIzgyMjE7IE1jQ2FpbiBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SXQmIzgyMTc7cyBhY2N1c2luZyBhIGZvcm1lciBwcmVzaWRlbnQgb2YgdGhlIFVuaXRlZCBT
dGF0ZXMgb2YgdmlvbGF0aW5nIHRoZSBsYXcuIFRoYXQmIzgyMTc7cyBuZXZlciBoYXBwZW5lZCBi
ZWZvcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BcyBmb3IgdGhlIGdlbmVzaXMgb2YgYSBwb3NzaWJsZSB3aXJl
dGFwLCBpdCBpcyBwb3NzaWJsZSBUcnVtcCB3YXMgcmVmZXJyaW5nIHRvIHRoZSBGb3JlaWduIElu
dGVsbGlnZW5jZSBTdXJ2ZWlsbGFuY2UgQWN0LCBhIDE5NzggbGF3IHRoYXQgcGVybWl0cyBpbnZl
c3RpZ2F0b3JzLCB3aXRoIGEgd2FycmFudCwgdG8gY29sbGVjdCB0aGUgY29tbXVuaWNhdGlvbnMg
b2Ygc29tZW9uZSB0aGV5IHN1c3BlY3Qgb2YgYmVpbmcgYW4gYWdlbnQgb2YgYSBmb3JlaWduIHBv
d2VyLiA8L3A+PHA+VGhlIHdhcnJhbnQgYXBwbGljYXRpb24gcHJvY2VzcyBpcyBkb25lIGluIHNl
Y3JldCBpbiBhIGNsYXNzaWZpZWQgcHJvY2Vzcy4gQnV0LCBhcyBwcmVzaWRlbnQsIFRydW1wIGhh
cyB0aGUgYXV0aG9yaXR5IHRvIGRlY2xhc3NpZnkgYW55dGhpbmcuIEFuZCB3ZXJlIHN1Y2ggYSB3
YXJyYW50IHRvIGV4aXN0LCBoZSBjb3VsZCB0aGVvcmV0aWNhbGx5IG1vdmUgdG8gbWFrZSBpdCBw
dWJsaWMgYXMgd2VsbC48L3A+PHA+SWYgdGhlIHByZXNpZGVudCBkZW1hbmRzIHRvIGtub3cgd2hh
dCBoYXBwZW5lZCwgJiM4MjIwO3RoZSBKdXN0aWNlIERlcGFydG1lbnQgY2FuIGRlY2lkZSB3aGF0
JiM4MjE3O3MgYXBwcm9wcmlhdGUgdG8gc2hhcmUgYW5kIHdoYXQmIzgyMTc7cyBub3QsJiM4MjIx
OyBzYWlkIEFteSBKZWZmcmVzcywgYW5vdGhlciBmb3JtZXIgT2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRpb24g
bmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgbGF3eWVyLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.