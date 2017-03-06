All CATEGORIES
☰ Menu

If Trump wants probe of wiretapping claims, he can simply ask Justice Dept., government lawyers say

By Eric Tucker  and Eileen Sullivan
Associated Press

Published: March 6, 2017 - 02:53 PM | Updated: March 7, 2017 - 08:01 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In this Feb. 27, 2017 file photo, President Donald Trump speaks in the Roosevelt Room of the White House in Washington. Trump is accusing former President Barack Obama of having Trump's telephones ``wire tapped during last year's election, but Trump isnt offering any evidence or saying what prompted the allegation. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)


MORE IN NEWS

nickles07cut_01 Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Longtime Nickles Bakery Thrift Store in Akron closing - 7:59 AM

When the Nickles Bakery Thrift Store in Akron closes Friday, it will mean more than just having to find a new place to buy discounted bakery items. It also will mark the end of nearly three decades’ worth of friendships.

sutton07
Women now outnumber men as U.S. Rep. Betty Sutton enters Ohio gubernatorial race - 8:51 AM
cry07_04
LeBron tells what makes him cry (spoiler alert: it is a Disney movie and a rerun on Nickelodeon) in candid podcast
summacare07_04
SummaCare moving from downtown Akron to East End development
stow04cut
Mayoral tradition in Stow sends laminated keepsakes to residents in the news

MOST POPULAR