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Congress

In a blow, influential Republican a ‘no’ on health care bill

By Alan Fram
Associated Press

Published: May 2, 2017 - 10:13 PM
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Rep. Fred Upton, R-Mich. speaks on Capitol Hill in Washington, Dec. 8, 2016, during a signing ceremony for the 21st Century Cures Act. (AP Photo/Cliff Owen)

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