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In early GOP win on health care repeal, Congress OKs budget

By Alan Fram and Andrew Taylor
Associated Press

Published: January 13, 2017 - 04:18 PM | Updated: January 13, 2017 - 04:46 PM
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FILE - In this June 21,2016 file photo, Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky., accompanied by, from left, Sen. John Barrasso, R-Wyo., Sen. John Thune, R-S.D., and Senate Majority Whip John Cornyn of Texas, listen to a question during a news conference on Capitol Hill in Washington. Congressional Republicans are taking the first steps toward dismantling President Barack Obamas health care law, facing pressure from President-elect Donald Trump to move quickly on a replacement. (AP Photo/Alex Brandon, File)


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