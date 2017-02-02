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Washington politics

In shift, Trump warns Israel against new settlements

Associated Press

Published: February 2, 2017 - 10:01 PM
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House Minority Leader Nancy Pelosi of Calif. responds to questions about President Donald Trump's actions and agenda, Thursday during a news conference on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

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