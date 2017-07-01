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Politics

In tweet blitz, Trump defends his use of social media

By Catherine Lucey
Associated Press

Published: July 1, 2017 - 03:28 PM
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U.S President Donald Trump gives a joint statements with President Moon of the Republic of Korea in the Rose Garden of the White House in Washington, DC, on Friday. (Olivier Douliery/Abaca Press/TNS)


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