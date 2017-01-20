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Inauguration 2017: Melania Trump wears sky-blue cashmere Ralph Lauren ensemble

By Leanne Italie
Associated Press

Published: January 20, 2017 - 12:28 PM | Updated: January 20, 2017 - 02:04 PM
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President-elect Donald Trump and his wife Melania walk out together after attending church service at St. John's Episcopal Church across from the White House in Washington, Friday, Jan. 20, 2017. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)

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