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Inauguration 2017: President Trump’s inaugural speech starts on familiar note: with exaggeration (FACT CHECK)

By Paul Wiseman And Christopher S. Rugaber
Associated Press

Published: January 20, 2017 - 03:54 PM
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President Donald Trump waves after being sworn in as the 45th president of the United States during the 58th Presidential Inauguration at the U.S. Capitol in Washington, Friday, Jan. 20, 2017. (AP Photo/Patrick Semansky)

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