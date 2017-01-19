Inauguration 2017: Script Ohio spotting on Pennsylvania Avenue

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+T2hpb2FucyBhcmUgaGVhZGVkIHRvIFdhc2hpbmd0b24sIEQuQy4sIHRvIHdpdG5lc3MgdGhl
IGluYXVndXJhdGlvbiBvZiBwcmVzaWRlbnQtZWxlY3QgRG9uYWxkIFRydW1wIG9yIHRvIG1hcmNo
IGZvciB3b21lbiYjODIxNztzIHJpZ2h0cy4gVGhlIEJlYWNvbiBKb3VybmFsIGlzIHRoZXJlIGZv
ciBpdCBhbGwuIENoZWNrIGJhY2sgZm9yIHVwZGF0ZXMgdGhyb3VnaG91dCB0aGUgd2Vla2VuZC48
L3A+PHA+PHN0cm9uZz5CdWNrZXllIHJlZCBzcG90dGVkPC9zdHJvbmc+PC9wPjxwPlRoZSByZWQg
aGF0cyBpbiB0aGUgbmF0aW9uJiM4MjE3O3MgY2FwaXRvbCBhcmUgZGVjZWl2aW5nLiBKdXN0IGFi
b3V0IGFueXdoZXJlIGluIE9oaW8sIHNjYXJsZXQgZG9lc24mIzgyMTc7dCB1c3VhbGx5IGNhcnJ5
IGEgcG9saXRpY2FsIGNhbXBhaWduIHNsb2dhbi48L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIHdoeSB0aGUg
c2NyaXB0IE9oaW8gYmxhemVkIGFjcm9zcyBKb25hcyBIb292ZXImIzgyMTc7cyBiYXNlYmFsbCBq
YWNrZXQgd2FzIHNvIHVubWlzdGFrYWJsZS4gVGhlIHJldGlyZWUsIGFuIE9oaW8gU3RhdGUgQnVj
a2V5ZSYjODIxNztzIGZhbiwgd2FzIHN0cm9sbGluZyBkb3duIFBlbm5zeWx2YW5pYSBBdmVudWUg
d2l0aCBoaXMgZmFtaWx5LCB0ZXN0LWRyaXZpbmcgdGhlIHJvdXRlIGEgY2VsZWJyYXRvcnkgcGFy
YWRlIHdvdWxkIHRha2UgaW4gbGVzcyB0aGFuIDI0IGhvdXJzIHdoZW4gRG9uYWxkIFRydW1wIGJl
Y29tZXMgdGhlIDQ1dGggcHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSBVbml0ZWQgU3RhdGVzLjwvcD48cD5Ib292
ZXIsIGFuZCBoaXMgd2lmZSwgQWxpY2UsIGRyb3ZlIG91dCB0byBXYXNoaW5ndG9uIEQuQy4gb24g
V2VkbmVzZGF5LCBmb2xsb3dpbmcgdGhlaXIgc29uLWluLWxhdyBXaWxsIFdhaWRlbGljaCBhbmQg
aGlzIHdpZmUsIEhvbGx5LiBUaGUgeW91bmdlciBjb3VwbGUgaGFkIHRha2VuIHRoZWlyIHR3aW4g
ZGF1Z2h0ZXJzIGluIDIwMDkgdG8gd2l0bmVzcyB0aGUgaW5hdWd1cmF0aW9uIG9mIFByZXNpZGVu
dCBCYXJhY2sgT2JhbWEuIEl0IHdhcywgYW5kIGFsd2F5cyBoYXMgYmVlbiB0byB0aGVtLCBhYm91
dCBoaXN0b3J5LjwvcD48cD5UaGUgSG9vdmVycyBhbmQgV2FpZGVsaWNocyBsaXZlIGluIHRoZSBD
b2x1bWJ1cyBzdWJ1cmIgb2YgUmV5bm9sZHNidXJnLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UganVzdCBoYXMg
c3VjaCBhIGdyZWF0IGV4cGVyaWVuY2UgdGhhdCB3ZSBtYWRlIHRoZXNlIHBsYW5zIFtmb3IgdGhl
IDIwMTcgaW5hdWd1cmF0aW9uXSBiZWZvcmUgd2Uga25ldyB3aG8gd2FzIGdvaW5nIHRvIHdpbiwm
IzgyMjE7IEhvbGx5IFdhaWRlbGljaCBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSBleHBlY3RlZCBbSGlsbGFyeSBD
bGludG9uXSB0byBiZSBwcmVzaWRlbnQuIEkmIzgyMTc7bSBub3QgZ29pbmcgdG8gdGVsbCB5b3Ug
aG93IEkgdm90ZWQsIGJ1dCBieSB3aGF0IEkgaGVhcmQgaW4gdGhlIG1lZGlhLCBJIHRob3VnaHQg
c2hlIHdhcyBnb2luZyB0byB3aW4uJiM4MjIxOzwvcD48cD5UaGUgdHdpbiBkYXVnaHRlcnMgaGF2
ZSBub3cgZ3Jvd24gYW5kIHdlcmUgdG9vIGJ1c3kgcmFpc2luZyB0aGVpciBvd24gZmFtaWxpZXMg
dGhpcyB5ZWFyIHRvIHRyYXZlbCB0byBXYXNoaW5ndG9uIEQuQy4gZm9yIHRoZSBmYW1pbHkgdHJp
cCwgd2hpY2ggaW5jbHVkZWQgYSBzdG9wIGluIEFsZXhhbmRyaWEgdG8gdmlzaXQgYSBncmFuZHNv
biBpbiB0aGUgbWlsaXRhcnkuPC9wPjxwPlRoZSBIb292ZXJzLCB3aG8gd2lsbCBjb250aW51ZSBz
b3V0aCBhZnRlciB0aGUgaW5hdWd1cmF0aW9uIHRvIHNub3diaXJkIGluIEZsb3JpZGEgZm9yIGEg
Y291cGxlIG1vbnRocywgY291bGRuJiM4MjE3O3QgcGFzcyB1cCB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgYWZ0
ZXIgdGhlaXIgaGVybyB3b24gdGhlIGVsZWN0aW9uLjwvcD48cD5UcnVtcCBpcyBhIGNoYW1waW9u
IHRvIHRoZW0uIEhlIHdpbGwgcmV0dXJuIG9yZGVyIGFuZCBwcm9zcGVyaXR5IHRvIEFtZXJpY2Es
IHRoZXkgc2FpZCwgYW5kICYjODIyMDtkcmFpbiB0aGUgc3dhbXAmIzgyMjE7IG9mIHNlbGYtZGVh
bGluZyB0aGV5IHNheSBoYXMgaW5mZXN0ZWQgdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIGNhcGl0b2wgZm9y
IHRvbyBsb25nLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlcmUgYXJlIHNvIG1hbnkmIzgyMjE7IHJlYXNvbnMg
dG8gc3VwcG9ydCBUcnVtcCwgc2FpZCBKb25hcyBIb292ZXIsIDc0LiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kg
d291bGRuJiM4MjE3O3QgZXZlbiBrbm93IHdoZXJlIHRvIGJlZ2luLiBUcnVtcCBtZWFucyB0byBt
ZSBsYXcgYW5kIG9yZGVyLCYjODIyMTsgc2FpZCB0aGUgcmV0aXJlZCBwb3N0YWwgZW1wbG95ZWUg
YW5kIHNhbGVzbWFuIHdobyBvbmNlIHdvcmtlZCBvbiBhIGZhcm0gb3V0c2lkZSBvZiBXb29zdGVy
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBwYXRyaW90aXNtLiBJIHRoaW5rIGFueWJvZHkgc2hv
dWxkIGdldCBiZWhpbmQgdGhlIHByZXNpZGVudCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQsIHNjb2ZmaW5nIGF0
IERlbW9jcmF0aWMgbGVhZGVycyBpbiBDb25ncmVzcyB3aG8gaGF2ZSBwbGFubmVkIHRvIGJveWNv
dHQgdGhlIGNlcmVtb25pYWwgdHJhbnNpdGlvbiBvZiBwb3dlciBpbiB0aGUgV2hpdGUgSG91c2Uu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtUbyBtZSwgdGhhdCYjODIxNztzIG5vdCB1bnBhdHJpb3RpYy4gSXQmIzgy
MTc7cyB1bi1BbWVyaWNhbiwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBmb3VyIHdhbGtlZCBh
bG9uZyBQZW5uc3lsdmFuaWEgQXZlbnVlIHdpdGggdGhlaXIgYmFja3MgdG8gdGhlIENhcGl0YWwg
QnVpbGRpbmcgb24gYW4gdW5zZWFzb25hYmx5IHdhcm0gd2ludGVyIGRheS4gUGFzc2luZyB0aGUg
TmV3c2V1bSwgd2l0aCB0aGUgY3VycmVudCBmcm9udCBwYWdlcyBvZiBldmVyeSBtYWpvciBuZXdz
cGFwZXIgaW4gQW1lcmljYSBvbiBkaXNwbGF5IGluIGZyYW1lcyBhbG9uZyB0aGUgc2lkZXdhbGss
IHRoZSBmYW1pbHkgcGlja2VkIG91dCBwbGFjZSB0byB3YXRjaCB0aGUgcGFyYWRlIHRoZSBuZXh0
IGRheS4gQnV0IHRoZXkgcGFpZCBsaXR0bGUgYXR0ZW50aW9uIHRvIHRoZSBoZWFkbGluZXMsIHdo
aWNoIHNwb2tlIG9mdGVuIG9mIE9iYW1hJiM4MjE3O3MgbGFzdCBwcmVzcyBjb25mZXJlbmNlIGFu
ZCBob3cgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjYWJpbmV0IHBpY2tzIGVuZHVyZWQgc2NydXRpbnkgZHVyaW5n
IFNlbmF0ZSBjb25maXJtYXRpb24gaGVhcmluZ3MuPC9wPjxwPlRoZSBtZWRpYSwgQWxpY2UgSG9v
dmVyIHNhaWQsIGhhcyBiZWVuIGRpc2hvbmVzdCBhbGwgeWVhciwgbGVhZGluZyBoZXIgdG8gYmVs
aWV2ZSB0aGF0IEhpbGxhcnkgQ2xpbnRvbiBoYWQgYWxsIGJ1dCB3b24gdGhlIGVsZWN0aW9uIGJl
Zm9yZSB0aGUgdm90ZXMgd2VyZSBldmVuIGNhc3Qgb3IgY291bnRlZC4gJiM4MjIwO1dlIHdhdGNo
ZWQgYWxsIGhpcyByYWxsaWVzIGFuZCB3b25kZXJlZCBob3cgdGhlIG1lZGlhIGNvdWxkIHJlcG9y
dCB3aGF0IGl0IGRpZCB3aGVuIHRoZSBjcm93ZHMgd2VyZSBzbyBiaWcsJiM4MjIxOyBzYWlkIEFs
aWNlIEhvb3ZlciwgYXMgc2hlIGFuZCBhIHNlYSBvZiBUcnVtcCBmYW5zIGFuZCB0b3VyaXN0cyBj
b250aW51ZWQgZWFzdCB0b3dhcmQgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlLjwvcD48cD48L3A+PHA+PHN0cm9u
Zz5JbmF1Z3VyYXRpb24gZXhjaXRlbWVudDwvc3Ryb25nPjwvcD48cD5PbiBhc2NlbnQgb3V0IG9m
IEFrcm9uLUNhbnRvbiBSZWdpb25hbCBBaXJwb3J0LCBBbmR5IE9ndXJjaGFrIGxlYW5lZCBvdmVy
IHRvIHBlZXIgb3V0IHRoZSBhaXJwbGFuZSB3aW5kb3cuPC9wPjxwPkluYXVndXJhdGlvbiBib3Vu
ZCwgb25seSBhIHNlYXRiZWx0IGNvdWxkIGhvbGQgYmFjayBoaXMgZXhjaXRlbWVudCBpbiB0aGUg
ZWFybHkgbW9ybmluZyBvbiB0aGUgZXZlIG9mIHRoZSBuZXh0IHByZXNpZGVuY3kuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgdG8gbmVlZCB0byBkcmluayB0byBmbHkgd2l0aCB5b3UsJiM4
MjIxOyBqb2tlZCBoaXMgZ2lybGZyaWVuZCwgTG9pcyBMaW5kc2V5LCB3aG8gd2FzIHNvbWV3aGF0
IG5lcnZvdXMgZHVyaW5nIHRha2VvZmYuPC9wPjxwPk9ndXJjaGFrIGF0dGVuZGVkIGhpcyBmaXJz
dCBwcmVzaWRlbnRpYWwgaW5hdWd1cmF0aW9uIGluIDIwMTIgYXQgYWdlIDU3LjwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSBkaWRuJiM4MjE3O3Qga25vdyB3aGF0IHRvIGV4cGVjdCwmIzgyMjE7IGhlIHJlbWluaXNj
ZWQgd2hpbGUgaGlzIGdpcmxmcmllbmQgY3VybGVkIHVwIGZvciBhIG5hcCBiZW5lYXRoIGhpcyBj
b2F0LiAmIzgyMjA7VGhlcmUmIzgyMTc7cyBqdXN0IHNvIG11Y2ggYWN0aXZpdHkuIFNvIG11Y2gg
Z29pbmcgb24uIFlvdSBjYW4gZ28gaW4gYW55IGRpcmVjdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk9ndXJj
aGFrIHdvcmtzIGZvciBhIHNlY3VyaXR5IGZpcm0gaW4gQWtyb24uIEhlIGxpdmVzIG5lYXIgdGhl
IFVuaXZlcnNpdHkgb2YgQWtyb24uPC9wPjxwPkhlIGhhZCB0byB0YWtlIGEgY291cGxlIGRheXMg
b2ZmIHdvcmsgdG8gYXR0ZW5kIHRoZSAyMDE3IHByZXNpZGVudGlhbCBpbmF1Z3VyYXRpb24sIHNv
bWV0aGluZyBoZSYjODIxNztzIHBsYW5uZWQgZm9yIGZvdXIgeWVhcnMuPC9wPjxwPkJ1dCBoZSYj
ODIxNztzIG5vdCBhIHBvbGl0aWNhbCBqdW5raWUsIGxpa2UgbWFueSBwZW9wbGUgYm9hcmRpbmcg
YnVzZXMgYW5kIHBsYW5lcyBmb3IgV2FzaGluZ3RvbiwgRC5DLiwgdGhpcyB3ZWVrZW5kLiBJbiBm
YWN0LCBoZSBkaWRuJiM4MjE3O3QgZXZlbiB2b3RlIGluIDIwMTIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGRp
ZG4mIzgyMTc7dCBsaWtlIGVpdGhlciBvbmUgb2YgdGhlbSwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQgb2YgaGlz
IGNob2ljZXMgdGhlbjogQmFyYWNrIE9iYW1hIGFuZCBmb3JtZXIgTWFzc2FjaHVzZXR0cyBHb3Yu
IE1pdHQgUm9tbmV5LjwvcD48cD5UaGlzIHRpbWUsIGhlIHZvdGVkIGZvciBwcmVzaWRlbnQtZWxl
Y3QgRG9uYWxkIFRydW1wLiBBbmQgaGUgY2FuIGZlZWwgdGhlIGNoYW5nZSBjb21pbmcuPC9wPjxw
PiYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIG5vdCBvbmUgb2YgdGhlIGJveXMuIEkgdGhpbmsgaXQmIzgyMTc7
cyBncmVhdCwmIzgyMjE7IE9ndXJjaGFrIHNhaWQgb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjYW1wYWlnbiBw
cm9taXNlIHRvIHNoYWtlIHVwIGJ1c2luZXNzIGFzIHVzdWFsIGluIHRoZSBmZWRlcmFsIGdvdmVy
bm1lbnQuICYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIG1vcmUgZW5lcmd5LiBUaGlzIHRpbWUsIGl0JiM4
MjE3O3MgdXBzZXR0aW5nIGEgbG90IG9mIGFwcGxlIGNhcnRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEFr
cm9uIG1hbiBoYWQgY29tbWl0dGVkIHRvIGZseSB0byBXYXNoaW5ndG9uIHdpdGggb3Igd2l0aG91
dCBoaXMgY2FuZGlkYXRlIHN0YW5kaW5nIHZpY3RvcmlvdXMgb24gRnJpZGF5LCBsZWZ0IGhhbmQg
b24gdGhlIEJpYmxlIGFuZCByaWdodCBoYW5kIGluIHRoZSBhaXIgYXMgaGUgc29sZW1ubHkgdGFr
ZXMgdGhlIG9hdGggb2Ygb2ZmaWNlLiBUbyBPZ3VyY2hhaywgaXQmIzgyMTc7cyBhYm91dCBhbnl0
aGluZyBidXQgcG9saXRpY3MuIDwvcD48cD5IZSBjcml0aWNpemVzIHRoZSBzY29yZXMgb2YgRGVt
b2NyYXRzIHdobyBoYXZlIGZsZWQgdGhlIGNhcGl0YWwgYXMgaHlwb2NyaXRpY2FsIGFuZCB1bmNv
b3BlcmF0aXZlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SG93IGNhbiB5b3UgY2xhaW0gdGhhdCB3ZSBjYW4gd29y
ayB0b2dldGhlciB3aGVuIHJpZ2h0IG91dCBvZiB0aGUgZ2F0ZSwgeW91JiM4MjE3O3JlIG5vdD8m
IzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGZvciB0aGUgb2ZmaWNlLCBu
b3QgdGhlIHBlcnNvbiwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQgb2Ygd2l0bmVzc2luZyBoaXN0b3J5LiAmIzgy
MjA7UmVzcGVjdC4gSSB0aGluayB0aGF0JiM4MjE3O3MgbG9zdCB0b2RheS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PkRvdWcgTGl2aW5nc3RvbiBjYW4gYmUgcmVhY2hlZCBhdCAzMzAtOTk2LTM3OTIgb3IgPGEgaHJl
Zj0ibWFpbHRvOmRsaXZpbmdzdG9uQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5kbGl2aW5nc3RvbkB0
aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIEZvbGxvdyBvbiBUd2l0dGVyOjxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdHdpdHRlci5jb20vQUJKRG91ZyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPiZuYnNwOyYjNjQ7QUJKRG91
ZyZuYnNwOzwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.