All CATEGORIES
☰ Menu

Inauguration 2017: Script Ohio spotting on Pennsylvania Avenue

By Doug Livingston
Beacon Journal staff writer

Published: January 19, 2017 - 08:56 AM | Updated: January 19, 2017 - 04:10 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Andy Ogurchak, 57, of Akron and his girlfriend, Lois Lindsey, arrive at Reagan airport in D.C. early Thursday morning, January 19, 2017. (Doug Livingston/Akron Beacon Journal)


MORE IN NEWS

conrad19_2 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
‘So,’ Jeffery Conrad said when sentenced to life in prison without parole for murder, jail stabbing

When Jeffery Conrad was sentenced Wednesday to spend the rest of his life in prison for murdering his ex-girlfriend and stabbing a jail inmate, his reaction was one word: “So ...”

wilson_web
UA president answers the call, helping panicked student; tells audience ‘we are about family’
summit19cut_01
NEFCO approves $110,460 for Summit Lake environmental assessment
hotspot19cut_01
Portage County District Library begins loaning Wi-Fi devices
Bob Dyer: She’s not a hater

MOST POPULAR