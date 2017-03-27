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U.S. government

Intelligence chairman’s visit on White House grounds clouds investigation

By Eileen Sullivan
Associated Press

Published: March 27, 2017 - 11:17 PM | Updated: March 28, 2017 - 07:27 AM
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In this March 2017 file photo, House Intelligence Committee Chairman Rep. Devin Nunes, R-Calif, speaks with reporters outside the White House in Washington following a meeting with President Donald Trump. Nunes spokesman says the congressman met on the White House grounds with the source of the claim that communications involving President Donald Trumps associates were caught up in incidental surveillance. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)


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