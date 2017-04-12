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Is Steve Bannon in peril? Trump’s criticism worries his populist base

By Julie Bykowicz  and Jill Colvin
Associated Press

Published: April 12, 2017 - 02:23 PM
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In this Jan. 23 photo, White House chief strategist Steve Bannon (right) and others, watch as President Donald Trump signs an executive order in the Oval Office of the White House in Washington. President Donald Trump is distancing himself from chief strategist Steve Bannon, a move that has Bannon's friends and allies worried the White House is about to lose its most important populist voice. (AP Photo/Evan Vucci)


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