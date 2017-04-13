Is this a new Trump? Abrupt reversals may reflect experience

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBpcyBhYnJ1cHRseSByZXZlcnNp
bmcgaGltc2VsZiBvbiBrZXkgaXNzdWVzLiBBbmQgZm9yIGFsbCBoaXMgdXN1YWwgYmx1c3Rlciwg
aGUmIzgyMTc7cyBzdGFydGxpbmdseSBjYW5kaWQgYWJvdXQgdGhlIHJlYXNvbjogSGUmIzgyMTc7
cyBqdXN0IG5vdyByZWFsbHkgbGVhcm5pbmcgYWJvdXQgc29tZSBvZiB0aGVtLjwvcD48cD4mIzgy
MjA7QWZ0ZXIgbGlzdGVuaW5nIGZvciAxMCBtaW51dGVzLCBJIHJlYWxpemVkIGl0JiM4MjE3O3Mg
bm90IHNvIGVhc3ksJiM4MjIxOyB0aGUgcHJlc2lkZW50IHNhaWQgYWZ0ZXIgYSBkaXNjdXNzaW9u
IHdpdGggQ2hpbmVzZSBQcmVzaWRlbnQgWGkgSmlucGluZyB0aGF0IGluY2x1ZGVkIGhpcyBob3Bl
cyB0aGF0IENoaW5hJiM4MjE3O3MgcHJlc3N1cmUgY291bGQgc3RlZXIgTm9ydGggS29yZWEgYXdh
eSBmcm9tIGl0cyBudWNsZWFyIGVmZm9ydHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGZlbHQgcHJldHR5IHN0
cm9uZ2x5IHRoYXQgdGhleSBoYWQgYSB0cmVtZW5kb3VzIHBvd2VyJiM4MjIxOyBvdmVyIE5vcnRo
IEtvcmVhLCBoZSBzYWlkIGluIGFuIGludGVydmlldyB3aXRoIHRoZSBXYWxsIFN0cmVldCBKb3Vy
bmFsLiAmIzgyMjA7QnV0IGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IHdoYXQgeW91IHdvdWxkIHRoaW5rLiYjODIy
MTs8L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIGp1c3Qgb25lIG9mIHNldmVyYWwgcmVjZW50IGNvbW1lbnRz
IG9mZmVyaW5nIGluc2lnaHQgaW50byB3aGF0IGxvb2tzIGxpa2UgYSBtb2RlcmF0ZSBtYWtlb3Zl
ciBmb3IgYW4gaW1tb2RlcmF0ZSBwcmVzaWRlbnQuIEFzIGhlIGFwcHJvYWNoZXMgMTAwIGRheXMg
aW4gb2ZmaWNlIGhlIGFwcGVhcnMgdG8gYmUgaW5jcmVhc2luZ2x5IGVtYnJhY2luZyB3aGF0IGhl
IGRlc2NyaWJlcyBhcyBoaXMgJiM4MjIwO2ZsZXhpYmlsaXR5JiM4MjIxOyAmIzgyMTI7IGFja25v
d2xlZGdpbmcgaGUgbWF5IG5vdCBoYXZlIHRob3VnaHQgZGVlcGx5IGFib3V0IHNvbWUgb2YgdGhl
IGlzc3VlcyBoZSBzaG91dGVkIGFib3V0IHRocm91Z2hvdXQgaGlzIHBvbGl0aWNhbCBjYW1wYWln
bi48L3A+PHA+T3ZlciB0aGUgcGFzdCA3MiBob3VycywgdGhlIG91dHNpZGVyIHBvbGl0aWNpYW4g
d2hvIHBsZWRnZWQgdG8gdXBlbmQgV2FzaGluZ3RvbiBoYXM6PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7
QWJhbmRvbmVkIGhpcyB2b3cgdG8gbGFiZWwgQ2hpbmEgYSBjdXJyZW5jeSBtYW5pcHVsYXRvci48
L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtSZXRob3VnaHQgaGlzIGhhbmRzLW9mZiBhc3Nlc3NtZW50IG9m
IHRoZSBTeXJpYW4gY29uZmxpY3QgJiM4MjEyOyBhbmQgb3JkZXJlZCBhIG1pc3NpbGUgYXR0YWNr
LjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1R1cm5lZCBoaXMgd2FybSBhcHByb2FjaCB0b3dhcmQgVmxh
ZGltaXIgUHV0aW4gZGVjaWRlZGx5IGNoaWxseSBhbmQgZGVjbGFyZWQgVS5TLi1SdXNzaWEgcmVs
YXRpb25zICYjODIyMDttYXkgYmUgYXQgYW4gYWxsLXRpbWUgbG93LiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4
MjI2OyYjODIwMTtEZWNpZGVkIE5BVE8gaXNuJiM4MjE3O3QgYWN0dWFsbHkgb2Jzb2xldGUsIGFz
IGhlIGhhZCBjbGFpbWVkLjwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JlYWxpemVkIHRoZSBVLlMuIEV4
cG9ydC1JbXBvcnQgQmFuayBpcyB3b3J0aCBrZWVwaW5nIGFyb3VuZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0lu
c3RpbmN0aXZlbHksIHlvdSB3b3VsZCBzYXksICYjODIxNjtJc24mIzgyMTc7dCB0aGF0IGEgcmlk
aWN1bG91cyB0aGluZywmIzgyMTc7JiM4MjAxOyYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBvZiB0aGUgYmFuayBo
ZSBvbmNlIHBhbm5lZCBhcyAmIzgyMjA7ZmVhdGhlcmJlZGRpbmcmIzgyMjE7IGFuZCBwbGVkZ2Vk
IHRvIGVsaW1pbmF0ZS4gSGUgbm93IHNheXMgb2YgdGhlIGJhbmssIHdoaWNoIHN1cHBvcnRzIFUu
Uy4gZXhwb3J0cywgJiM4MjIwO0FjdHVhbGx5LCBpdCYjODIxNztzIGEgdmVyeSBnb29kIHRoaW5n
LiBBbmQgaXQgYWN0dWFsbHkgbWFrZXMgbW9uZXkuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BbGxpZXMgZGVzY3Jp
YmUgVHJ1bXAgYXMgbWVyZWx5IGdyb3dpbmcgaW4gdGhlIGpvYiwgdGFraW5nIHdoYXQgaGUmIzgy
MTc7cyBsZWFybmluZyBhbmQgYWRhcHRpbmcuIFRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSwgaG93ZXZlciwgaXMg
c3RydWdnbGluZyB0byBleHBsYWluIHNvbWUgb2YgdGhlIGNoYW5nZXMuPC9wPjxwPlRydW1wLCB3
aG8gc2VlbWVkIHRvIHJlbWFpbiBpbiBjYW1wYWlnbiBtb2RlIGZvciBtb250aHMgYWZ0ZXIgdGhl
IGVsZWN0aW9uLCBhcHBlYXJzIHRvIGJlIGxpc3RlbmluZyB0byBkaWZmZXJlbnQgYWR2aXNlcnMg
bm93LiBIaXMgb25ldGltZSBjYW1wYWlnbiBndXJ1LCBTdGV2ZSBCYW5ub24sIGhhcyBiZWVuIHNv
bWV3aGF0IG1hcmdpbmFsaXplZCB3aGlsZSBtb2RlcmF0ZSB2b2ljZXMgZ3JvdyBsb3VkZXIuPC9w
PjxwPkl0IG1heSBhbHNvIGJlIHRoYXQgVHJ1bXAgaXMgbWVyZWx5IGxvb2tpbmcgZm9yIGEgd2F5
IHRvIGltcHJvdmUgaGlzIGxvdyBhcHByb3ZhbCByYXRpbmcsIGFja25vd2xlZGdpbmcgaGlzIGJl
c3QgdGFjdGljIGNvdWxkIGJlIHN3aXRjaGluZyB0byBhIGxlc3MgZG9nbWF0aWMsIG1vcmUgcHJh
Z21hdGljIGFwcHJvYWNoLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Q2FuZGlkYXRlcyBhcmUgYWx3YXlzIGJvbWJh
c3RpYyBvbiB0aGUgY2FtcGFpZ24gdHJhaWwgJiM4MjEyOyBhbmQgVHJ1bXAgZXNwZWNpYWxseS4g
QnV0IHRoZXJlIGlzIHNvbWUgZ3Jvd2luZyBpbnRvIHRoZSBvZmZpY2UgYW5kIGRlYWxpbmcgd2l0
aCB0aGUgcmVhbCBlZmZlY3RzIG9mIHNvbWUgb2YgdGhlIHBvbGljaWVzLCYjODIyMTsgc2FpZCBT
dGVwaGVuIE1vb3JlLCBhIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBlY29ub21pc3Qgd2hvIGhlbHBlZCBjcmFmdCBU
cnVtcCYjODIxNztzIGVjb25vbWljIHBsYW5zLjwvcD48cD5PbiB0aGUgb3RoZXIgaGFuZCwgaGUg
d2FybmVkLCAmIzgyMjA7aWYgaGUgc3RhcnRzIGp1c3QgYWJhbmRvbmluZyBoaXMgcHJvbWlzZXMs
IHRoZW4gSSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGV4YWN0IGEgcG9saXRpY2FsIHRvbGwu
JiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBtYW55IGNhc2VzLCBUcnVtcCYjODIxNztzIGNhbXBhaWduIHRhbGsg
YXBwZWFyZWQgYm9ybiBmcm9tIGluc3RpbmN0IGFuZCBsaXR0bGUgZWxzZS4gSGUgd2FzIGtub3du
IGFzIGEgY2FuZGlkYXRlIHdobyByYXJlbHkgZHVnIGRlZXAsIGFuZCBoZSBlbXBsb3llZCBmZXcg
cG9saWN5IGV4cGVydHMgdG8gaW5mb3JtIGhpcyB2aWV3cy4gSGUmIzgyMTc7cyBhbHNvIGxvbmcg
Ym9hc3RlZCBvZiBoaXMgZmxleGliaWxpdHksIGRlc2NyaWJpbmcgaGlzIHBvc2l0aW9ucyBhcyBz
dGFydGluZyBwb2ludHMgZm9yIG5lZ290aWF0aW9uICYjODIxMjsgdGhvdWdoIG1hbnkgb2YgaGlz
IGNvcmUgaWRlYXMsIGluY2x1ZGluZyBmcnVzdHJhdGlvbnMgb3ZlciB0aGUgVS5TLiB0cmFkZSBp
bWJhbGFuY2UsIGhhdmUgaGVsZCBzdGVhZHkgZm9yIHllYXJzLjwvcD48cD5UcnVtcCYjODIxNztz
IGV2b2x1dGlvbiBhbHNvIHJlZmxlY3RzIGNoYW5naW5nIHBvd2VyIGR5bmFtaWNzIHdpdGhpbiB0
aGUgV2hpdGUgSG91c2UsIGluY2x1ZGluZyB0aGUgcmlzZSBvZiBHYXJ5IENvaG4sIGhpcyBlY29u
b21pY3MgY2hpZWYgYW5kIHRoZSBmb3JtZXIgcHJlc2lkZW50IG9mIEdvbGRtYW4gU2FjaHMsIGFu
ZCBvdGhlciBtb3JlIG1vZGVyYXRlIGJ1c2luZXNzIGxlYWRlcnMuIENvaG4gaGFzIGJlZW4gbG9v
a2luZyBmb3Igd2F5cyB0byBmdWxmaWxsIFRydW1wJiM4MjE3O3MgY2FtcGFpZ24gcHJvbWlzZXMg
aW4gd2F5cyB0aGF0IGFyZSBwcmFjdGljYWwgYW5kIGFjaGlldmFibGUgJiM4MjEyOyBhcyBvcHBv
c2VkIHRvIGRvaW5nIHRoaW5ncyBwcmVjaXNlbHkgdGhlIHdheSB0aGUgY2FuZGlkYXRlIG91dGxp
bmVkLjwvcD48cD5UaGF0JiM4MjE3O3MgYW4gYXR0cmFjdGl2ZSBwcm9zcGVjdCBmb3IgYSBwcmVz
aWRlbnQgZWFnZXIgZm9yIHRoZSB3aW5zIGhlIHByb21pc2VkLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.