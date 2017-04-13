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Is this a new Trump? Abrupt reversals may reflect experience

By Jill Colvin
Associated Press

Published: April 13, 2017 - 09:29 PM
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President Donald Trump waves as he boards Air Force One before his departure from Andrews Air Force Base, Md., Thursday to his Mar-a-Largo resort in Florida. (AP Photo/Alex Brandon)


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