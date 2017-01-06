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’It is over’: Congress certifies Donald Trump’s victory

By Stephen Ohlemacher
Associated Press

Published: January 6, 2017 - 04:27 PM
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Senate pages carry a box containing electoral college ballots before a joint session of Congress to count the votes in Washington, Friday, Jan. 6, 2017. It's official: Congress has tallied the Electoral College votes and Donald Trump has been elected president. (AP Photo/Zach Gibson)

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