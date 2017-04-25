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Ivanka Trump hears groans as she defends father in Berlin

By David Rising
Associated Press

Published: April 25, 2017 - 11:52 AM
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Ivanka Trump, daughter and adviser of U.S. President Donald Trump, touches a stellee when visiting the Memorial to the Murdered Jews of Europe after she participated in the W20 Summit in Berlin Tuesday. (AP Photo/Michael Sohn, pool)


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