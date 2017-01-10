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Jeff Sessions says he’d be fair as AG, defy Trump if necessary

By Eric Tucker and Mary Clare Jalonick
Associated Press

Published: January 10, 2017 - 11:02 AM | Updated: January 10, 2017 - 11:42 AM
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Attorney General-designate, Sen. Jeff Sessions, R-Ala. arrives on Capitol Hill in Washington, Tuesday, Jan. 10, 2017, to testify at his confirmation hearing before the Senate Judiciary Committee. (AP Photo/Andrew Harnik)


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