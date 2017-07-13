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Jimmy Carter treated for dehydration during Habitat build

Associated Press

Published: July 13, 2017 - 01:05 PM
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FILE - In this Oct. 23, 2016, file photo, former President Jimmy Carter sits on the Atlanta Falcons bench before the first half of an NFL football game between the Atlanta Falcons and the San Diego Chargers, in Atlanta. Carter has been treated for dehydration while volunteering with Habitat for Humanity in Winnipeg. (AP Photo/John Bazemore, File)


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