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Journalist says she’s found Twitter account of FBI director

Published: March 31, 2017 - 12:02 PM
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FBI Director James Comey takes a break after three hours of testifying on Capitol Hill in Washington, Monday before the House Intelligence Committee hearing on allegations of Russian interference in the 2016 U.S. presidential election. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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