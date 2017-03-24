Judge in Virginia declines to block Trump travel ban

PHA+TWNMRUFOLCBWQS46IEluIGEgc3dlZXBpbmcgYWZmaXJtYXRpb24gb2YgcHJlc2lkZW50aWFs
IGF1dGhvcml0eSwgYSBmZWRlcmFsIGp1ZGdlIGluIFZpcmdpbmlhIHJ1bGVkIGFnYWluc3QgYSBN
dXNsaW0gY2l2aWwgcmlnaHRzIGdyb3VwIHRoYXQgc291Z2h0IHRvIGJsb2NrIHRoZSBUcnVtcCBh
ZG1pbmlzdHJhdGlvbiYjODIxNztzIHByb3Bvc2VkIHRyYXZlbCBiYW4uPC9wPjxwPlRoZSBydWxp
bmcgRnJpZGF5IGJ5IFUuUy4gRGlzdHJpY3QgSnVkZ2UgQW50aG9ueSBUcmVuZ2EgaXMgYXQgb2Rk
cyB3aXRoIHJ1bGluZ3MgZnJvbSBmZWRlcmFsIGp1ZGdlcyBpbiBIYXdhaWkgYW5kIE1hcnlsYW5k
IHdobyBoYXZlIGlzc3VlZCBvcmRlcnMgcHJldmVudGluZyB0aGUgYnVsayBvZiB0aGUgZXhlY3V0
aXZlIG9yZGVyIGZyb20gdGFraW5nIGVmZmVjdC48L3A+PHA+VHJlbmdhIGhhZCBxdWVzdGlvbmVk
IGF0IGEgaGVhcmluZyB0aGlzIHdlZWsgd2hldGhlciB0aGUgaW5qdW5jdGlvbiBzb3VnaHQgYnkg
dGhlIGNpdmlsIHJpZ2h0cyBncm91cCBpcyBuZWNlc3NhcnksIGdpdmVuIHRoZSBvcmRlcnMgYWxy
ZWFkeSBpbiBwbGFjZSBmcm9tIHRoZSBIYXdhaWkgYW5kIE1hcnlsYW5kIGp1ZGdlcy48L3A+PHA+
QnV0IGhpcyAzMi1wYWdlIGRlY2lzaW9uIGdvZXMgZmFyIGJleW9uZCB0aGF0IHRlY2huaWNhbCBx
dWVzdGlvbiwgZ2l2aW5nIGEgbWFqb3IgdmljdG9yeSB0byB0aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRp
b24gYW5kIGl0cyBhdXRob3JpdHkgdG8gaXNzdWUgdGhlIG9yZGVyLCB3aGljaCB3b3VsZCB0ZW1w
b3JhcmlseSBiYW4gaW1taWdyYXRpb24gZnJvbSBzaXggTXVzbGltLW1ham9yaXR5IGNvdW50cmll
cyBhbmQgc3VzcGVuZCB0aGUgVS5TLiByZWZ1Z2VlIHByb2dyYW0uPC9wPjxwPlRoZSBsZWdhbCBp
c3N1ZSwgVHJlbmdhIHdyb3RlLCBpcyBub3QgdG8gZGV0ZXJtaW5lIHdoZXRoZXIgdGhlIGV4ZWN1
dGl2ZSBvcmRlciAmIzgyMjA7aXMgd2lzZSwgbmVjZXNzYXJ5LCB1bmRlci0gb3Igb3Zlci1pbmNs
dXNpdmUsIG9yIGV2ZW4gZmFpci4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBqdWRnZSwgYSBHZW9yZ2UgVy4g
QnVzaCBhcHBvaW50ZWUsIHNhaWQgaGlzIGpvYiBpcyBzaW1wbHkgdG8gZGV0ZXJtaW5lIHdoZXRo
ZXIgdGhlIG9yZGVyICYjODIyMDtmYWxscyB3aXRoaW4gdGhlIGJvdW5kcyBvZiB0aGUgUHJlc2lk
ZW50JiM4MjE3O3Mgc3RhdHV0b3J5IGF1dGhvcml0eSBvciB3aGV0aGVyIHRoZSBQcmVzaWRlbnQg
aGFzIGV4ZXJjaXNlZCB0aGF0IGF1dGhvcml0eSBpbiB2aW9sYXRpb24gb2YgY29uc3RpdHV0aW9u
YWwgcmVzdHJhaW50cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkF0IHRoaXMgc3RhZ2Ugb2YgdGhlIGxhd3N1aXQs
IFRyZW5nYSBjb25jbHVkZWQsIHRoZSBwbGFpbnRpZmZzIGhhdmUgbm90IGRlbW9uc3RyYXRlZCBh
IGxpa2VsaWhvb2QgdG8gc3VjY2VlZCBvbiB0aGUgbWVyaXRzLjwvcD48cD5BIGxhd3llciBmb3Ig
dGhlIENvdW5jaWwgb24gQW1lcmljYW4tSXNsYW1pYyBSZWxhdGlvbnMsIHdoaWNoIGJyb3VnaHQg
dGhlIFZpcmdpbmlhIGNhc2Ugb24gYmVoYWxmIG9mIG11bHRpcGxlIGNsaWVudHMsIHNhaWQgaGUg
d2lsbCBhcHBlYWwgdG8gdGhlIDR0aCBVLlMuIENpcmN1aXQgQ291cnQgb2YgQXBwZWFscyBpbiBS
aWNobW9uZC4gVGhhdCBjb3VydCBpcyBhbHJlYWR5IHNjaGVkdWxlZCB0byBoZWFyIHRoZSBnb3Zl
cm5tZW50JiM4MjE3O3MgYXBwZWFsIGZyb20gdGhlIE1hcnlsYW5kIGNhc2Ugb24gTWF5IDguPC9w
PjxwPlRyZW5nYSB3cm90ZSB0aGF0IHRoZSBjdXJyZW50IGV4ZWN1dGl2ZSBvcmRlciBpcyBzdWJz
dGFudGlhbGx5IGRpZmZlcmVudCBmcm9tIHRoZSBmaXJzdCB0cmF2ZWwgYmFuIHNvdWdodCBieSB0
aGUgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24sIHdoaWNoIGFsc28gd2FzIGJsb2NrZWQgYnkgbXVsdGlw
bGUganVkZ2VzIGJlZm9yZSBpdCB3YXMgcmVzY2luZGVkIGluIGZhdm9yIG9mIHRoZSBjdXJyZW50
IG9yZGVyLjwvcD48cD5UaGlzIHJldmlzZWQgb3JkZXIgbm8gbG9uZ2VyIGNhcnZlcyBvdXQgYW4g
ZXhjZXB0aW9uIGZhdm9yaW5nIENocmlzdGlhbnMgYW5kIG90aGVyIHJlbGlnaW91cyBtaW5vcml0
aWVzIGZyb20gTXVzbGltLW1ham9yaXR5IG5hdGlvbnMgaW4gdGhlIGJhbi4gSXQgYWxzbyBzcGVs
bHMgb3V0IHRoZSBqdXN0aWZpY2F0aW9uIGZvciB0aGUgYmFuIGFuZCBkb2VzIG5vdCBzZWVrIGNh
bmNlbGxhdGlvbiBvZiBleGlzdGluZyB2aXNhcy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.