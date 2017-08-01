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Kelly wins praise across the aisle, but bigger task is ahead

By Vivian Salama And Jill Colvin
Associated Press

Published: August 1, 2017 - 11:03 AM
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White House Chief of Staff John Kelly, rights, arrives at a event where President Donald Trump was bestowing the Medal of Honor to retired Army medic James McCloughan during a ceremony in the East Room of the White House in Washington, Monday, July 31, 2017.(AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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