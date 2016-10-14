All CATEGORIES
☰ Menu

Ken Bone learns the hard way what it’s like to be famous

By Patrick Mairs
Associated Press

Published: October 14, 2016 - 02:40 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - Oct. 9, 2016, file photo, Kenneth Bone sits in the audience before the start of the second presidential debate at Washington University in St. Louis. Bone answered questions on Reddit late Thursday, Oct. 13 and early Friday, Oct. 14, 2016. Bone included his Reddit username in a Twitter post announcing the session. Those who looked up the name found Bone has shared his thoughts on everything from images of a pregnant woman in a bikini to the increased sexual satisfaction he found after undergoing a vasectomy. (AP Photo/Andrew Harnik, File)


MORE IN NEWS

trump14cut_1 Evan Vucci - AP
Local women speak openly about prevalence of sexual harassment

In the wake of the release of audio of Donald Trump’s crude comments about women — and his ongoing criticisms of Bill Clinton’s conduct with women — some local female business and community leaders say sexual harassment and assault by men in power isn’t unusual.

scary15cut_1
Akron’s haunted tradition changes hands, but 43-year legacy of frights will continue - 7:04 PM
obama15cut_01
President Obama delivers blow to Trump and elected officials who support him - 6:22 PM
countyexec14cut_01
Summit County will make local political history when choosing county executive
ksu14cut_2
KSU president talks about the Kent State Promise

MOST POPULAR