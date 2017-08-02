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Key provisions in bill to sanction Russia, Iran and NKorea

By Richard Lardner
Associated Press

Published: August 2, 2017 - 12:05 PM
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FILE - In this July 21, 2017 file photo, Secretary of State Rex Tillerson speaks at the State Department in Washington. Tillerson says neither he nor President Donald Trump is "very happy" about new sanctions on Russia that Congress has voted to put in place. (AP Photo/Jacquelyn Martin, File)


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