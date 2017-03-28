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Kremlin calls Kushner talks ’ordinary business’

Associated Press

Published: March 28, 2017 - 07:37 AM
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FILE - In this Monday, Jan. 23, 2017, file photo, White House Senior Adviser Jared Kushner, right, listens to President Donald Trump speak during a breakfast with business leaders in the Roosevelt Room of the White House in Washington. Trump is set to announce a new White House office run by his son-in-law, Kushner, that will seek to overhaul government functions using ideas from the business sector. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais, File)


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