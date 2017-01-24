LaBeouf-led livestream says ’He Will Not Divide Us’

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TkVXIFlPUks6IFNoaWEgTGFCZW91ZiB3YW50cyB5b3UgdG8ga25vdzogJiM4MjIwO0hlIHdp
bGwgbm90IGRpdmlkZSB1cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkZvciB0aGUgZmlyc3QgZmV3IGRheXMgb2Yg
RG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgcHJlc2lkZW5jeSwgdGhlIGFjdG9yIGhhcyBiZWVuIHJlcGVh
dGluZyB0aGF0IHNlbnRlbmNlIGludG8gYSBsaXZlIGNhbWVyYSBtb3VudGVkIG9uIGEgd2FsbCBv
dXRzaWRlIGEgTmV3IFlvcmsgQ2l0eSBtdXNldW0sIHVzdWFsbHkgd2l0aCBhIGJhY2tkcm9wIG9m
IGV2ZXJ5ZGF5IE5ldyBZb3JrZXJzIGNoYW50aW5nIGFuZCBzaW5naW5nIGFsb25nLjwvcD48cD5U
aGUgbGl2ZXN0cmVhbSBmcm9tIG91dHNpZGUgdGhlIE11c2V1bSBvZiB0aGUgTW92aW5nIEltYWdl
IGluIFF1ZWVucyBpcyBmb3IgYSBwYXJ0aWNpcGF0b3J5IHB1YmxpYyBhcnQgcHJvamVjdCBMYUJl
b3VmIGFuZCB0d28gY29sbGFib3JhdG9ycyBpbnRlbmQgdG8gaGF2ZSBydW5uaW5nIGZvciB0aGUg
ZHVyYXRpb24gb2YgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBwcmVzaWRlbmN5LjwvcD48cD5UaGUgY2FtZXJhIHdl
bnQgbGl2ZSB0aGUgbW9ybmluZyBvZiB0aGUgaW5hdWd1cmF0aW9uLCBhbG9uZyB3aXRoIGEgd2Vi
c2l0ZSBpbnZpdGluZyB0aGUgcHVibGljIHRvIHNob3cgdXAgYW5kIHJlcGVhdCB0aGUgcGhyYXNl
LCAmIzgyMjA7SGUgd2lsbCBub3QgZGl2aWRlIHVzLCYjODIyMTsgYW55IHRpbWUgb2YgdGhlIGRh
eSBvciBuaWdodC48L3A+PHA+VGhlIHNjZW5lIGluIGZyb250IG9mIHRoZSBsaXZlY2FtIGhhcyBy
YW5nZWQgZnJvbSBsaXZlbHkgJiM4MjEyOyB3aXRoIHNjb3JlcyBvZiB5b3VuZyBwZW9wbGUgZGFu
Y2luZyBhbmQgY2xhcHBpbmcgJiM4MjEyOyB0byBsb25lbHkgbGF0ZSBhdCBuaWdodC48L3A+PHA+
TGVCZW91ZiBoYXMgYmVlbiBhIGZyZXF1ZW50LCB0aG91Z2ggbm90IGNvbnN0YW50IHByZXNlbmNl
LCB3ZWFyaW5nIHRoZSBzYW1lIGJsdWUgamFja2V0IGFuZCByZWQgaGF0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7
VHJ5aW5nIHRvIGtlZXAgdGhlIGNvbnZlcnNhdGlvbiBnb2luZy4gVHJ5aW5nIHRvIGtlZXAgdGhl
IGZpcmUgc3Rva2VkLCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBNb25kYXkgYWZ0ZXIgYWdyZWVpbmcgdG8gYmUg
aW50ZXJ2aWV3ZWQgYnkgYW4gQXNzb2NpYXRlZCBQcmVzcyByZXBvcnRlciwgYnV0IG9ubHkgaW4g
ZnJvbnQgb2YgdGhlIGxpdmVzdHJlYW0gY2FtZXJhLiBIZSBpbnRlcnNwZXJzZWQgcmVzcG9uc2Vz
IHRvIGludGVydmlldyBxdWVzdGlvbnMgd2l0aCByZXBldGl0aW9ucyBvZiB0aGUgY2hhbnQuPC9w
PjxwPlRoZSBzaXRlIGlzIGFyb3VuZCB0aGUgY29ybmVyIGZyb20gYSBOZXcgWW9yayBDaXR5IHBl
cmZvcm1pbmcgYXJ0cyBoaWdoIHNjaG9vbCBhbmQgYSBjb3VwbGUgb2Ygc3R1ZGVudHMgd2VyZSB0
aGVyZSBNb25kYXksIHNpbmdpbmcgaW50byB0aGUgY2FtZXJhLiBPbiBJbmF1Z3VyYXRpb24gRGF5
LCBhY3RvciBKYWRlbiBTbWl0aCwgdGhlIHNvbiBvZiBXaWxsIFNtaXRoIGFuZCBKYWRhIFBpbmtl
dHQgU21pdGgsIGxlZCB0aGUgY3Jvd2QgcmVjaXRpbmcgdGhlIGNoYW50LjwvcD48cD5BdCBvZmYg
aG91cnMsIHRoZSBsaXZlc3RyZWFtIGhhcyBjYXB0dXJlZCBwdXp6bGVkIGRvZyB3YWxrZXJzIGNo
ZWNraW5nIG91dCB0aGUgY2FtZXJhIHVwIGNsb3NlLCBwZW9wbGUgc2hvd2luZyB1cCB0byBwbGF5
IG11c2ljLCBhIG1hbiBhbmQgd29tYW4gZGVsaXZlcmluZyB0aGUgbWVzc2FnZSBhbmQgdGhlbiBr
aXNzaW5nIGFuZCBxdWlldCBkZWJhdGVzIGJldHdlZW4gdmlzaXRvcnMgYWJvdXQgd2hhdCBpdCBh
bGwgbWVhbnMuIFBlb3BsZSB3ZXJlIG91dCBpbiBoZWF2eSByYWluIGNoYW50aW5nIE1vbmRheSBu
aWdodC48L3A+PHA+VGVjaG5pY2FsbHksIHRoZSBwcm9qZWN0IGZyb20gTGFCZW91ZiBhbmQgaGlz
IHBlcmZvcm1hbmNlIGFydCBwYXJ0bmVycyBOYXN0amEgUyYjMjI4O2RlIFImIzI0Njtua2smIzI0
NjsgYW5kIEx1a2UgVHVybmVyIGlzbiYjODIxNzt0IGFib3V0IG9wcG9zaXRpb24gdG8gVHJ1bXAu
PC9wPjxwPlRoZSBwcm9qZWN0IHdlYnNpdGUgc2F5cyB0aGUgbWVhbmluZyBvZiB0aGUgbWFudHJh
ICYjODIyMDtIZSB3aWxsIG5vdCBkaXZpZGUgdXMmIzgyMjE7IHNob3VsZCBiZSAmIzgyMjA7Z3Vp
ZGVkIGJ5IHRoZSBzcGlyaXQgb2YgZWFjaCBpbmRpdmlkdWFsIHBhcnRpY2lwYW50LiYjODIyMTs8
L3A+PHA+JiM4MjIwO1dlJiM4MjE3O3JlIGFudGktZGl2aXNpb24gb3V0IGhlcmUuIEV2ZXJ5b25l
JiM4MjE3O3MgaW52aXRlZCwmIzgyMjE7IExhQmVvdWYgc2FpZCwgcm9ja2luZyBiYWNrIGFuZCBm
b3J0aC4gJiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSBqdXN0IHNheWluZywgJiM4MjE2O0JlIG5pY2UgdG8gZWFj
aCBvdGhlci4mIzgyMjE7JiM4MjE3OzwvcD48cD5UYXgtZXhlbXB0IHB1YmxpYyBjaGFyaXRpZXMs
IGxpa2UgdGhlIG11c2V1bSwgYXJlIHByb2hpYml0ZWQgZnJvbSBlbmdhZ2luZyBpbiBwYXJ0aXNh
biBwb2xpdGljYWwgYWN0aXZpdHkuPC9wPjxwPlRoZSBsaW5lIGFzIHRvIHdoYXQgY29uc3RpdHV0
ZXMgcGFydGlzYW4gcG9saXRpY2tpbmcgaXMgYSBibHVycnkgb25lLCBidXQgSVJTIHJ1bGVzIHNh
eSBjaGFyaXRpZXMgYXJlIGJhcnJlZCBmcm9tICYjODIyMDtpbnRlcnZlbmluZyBpbiBhbnkgcG9s
aXRpY2FsIGNhbXBhaWduIG9uIGJlaGFsZiBvZiAob3IgaW4gb3Bwb3NpdGlvbiB0bykgYW55IGNh
bmRpZGF0ZSBmb3IgZWxlY3RpdmUgcHVibGljIG9mZmljZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkphc29uIEVw
cGluaywgY3VyYXRvciBvZiBkaWdpdGFsIG1lZGlhIGF0IHRoZSBtdXNldW0sIHNhaWQgdGhlIHBy
b2plY3Qgd2FzbiYjODIxNzt0IHBhcnRpc2FuIGJlY2F1c2UgdGhvc2Ugd2hvIHRha2UgcGFydCBj
YW4gZXhwcmVzcyB0aGVtc2VsdmVzIGFueSB3YXkgdGhleSBsaWtlLjwvcD48cD5QZW9wbGUgaGF2
ZSBzaG93biB1cCBwZXJpb2RpY2FsbHkgdG8gZmxhc2ggJiM4MjIwO01ha2UgQW1lcmljYSBHcmVh
dCBBZ2FpbiYjODIyMTsgc2lnbnMuPC9wPjxwPkVwcGluayBzYWlkIGl0IHdhcyBhYm91dCAmIzgy
MjA7Y3JlYXRpbmcgYSBmb3J1bSBmb3IgY29udmVyc2F0aW9uIGFib3V0IGEgdmVyeSBmcmFjdHVy
ZWQgbW9tZW50IHRoYXQgd2UmIzgyMTc7cmUgZXhwZXJpZW5jaW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4
MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7PC9wPjxwPkZvbGxvdyBEZWVwdGkgSGFqZWxhIGF0IDxhIGhyZWY9
Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vZGhhamVsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0
dGVyLmNvbS9kaGFqZWxhPC9hPi4gSGVyIHdvcmsgY2FuIGJlIGZvdW5kIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0
dHA6Ly9iaWdzdG9yeS5hcC5vcmcvY29udGVudC9kZWVwdGktaGFqZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFu
ayI+aHR0cDovL2JpZ3N0b3J5LmFwLm9yZy9jb250ZW50L2RlZXB0aS1oYWplbGE8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.