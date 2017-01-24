All CATEGORIES
☰ Menu

LaBeouf-led livestream says ’He Will Not Divide Us’

By Deepti Hajela
Associated Press

Published: January 24, 2017 - 12:51 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Actor Shia LeBeouf, left, stands in front of a live-steam camera with the words "HE WILL NOT DIVIDE US" posted on a wall outside of the the Museum of the Moving Image as members of the public join LeBeouf in chanting the words "He will Not Divide Us" in the Queens borough of New York. LaBeouf has spent the first four days of the Trump presidency swaying, dancing and chanting, along with anyone who wants to join in. The project by LeBeouf and two other artists opened on Jan. 20 and is expected to go for 4 years, or for "the duration of the presidency." (AP Photo/Deepti Hajela)


MORE IN NEWS

robart24cutweb
Special needs teacher Dennis Robart Jr. sentenced to 45 days in jail for punching SUV window, striking ex-girlfriend

A special needs teacher and one-time candidate for the Ohio House of Representatives was sentenced to 45 days in jail Monday for punching out an SUV window and striking his ex-girlfriend on her eye.

airsuit24cut
Second local lawsuit filed over 2015 Ellet plane crash - 1:36 PM
lead24cutweb2
4,341 Akron customers get water from pipes with lead, city says - 12:52 PM
Bob Dyer: Memories of Paul Poorman
Lawsuit: Trump business ties violate Constitution

MOST POPULAR