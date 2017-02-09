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Labor secretary nominee addresses conflicts of interest

By Laurie Kellman and Stephen Braun
Associated Press

Published: February 9, 2017 - 11:08 AM
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FILE - In this Nov. 19, 2016 file photo, then-President-elect Donald Trump walks Labor Secretary-designate Andrew Puzder from Trump National Golf Club Bedminster clubhouse in Bedminster, N.J. Puzder has proposed avoiding conflicts of interest by resigning as CEO of his fast food empire, selling off hundreds of holdings and recusing himself from government decisions in which he has a financial interest, according to his ethics filings with the government. (AP Photo/Carolyn Kaster, File)


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