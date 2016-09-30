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Lawmaker: Olympic tax bill popular but ’bad policy’

By Matthew Daly
Associated Press

Published: September 30, 2016 - 03:58 PM
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FILE - In this June 18, 2013 file photo, Rep. Jim Himes, D-Conn. speaks on Capitol Hill in Washington. U.S. Olympic medal winners will soon get a tax break, but not everyone thinks getting rid of the so-called victory tax is a good idea. I promise you, this is bad policy, said Himes, who cast the lone vote against a bill that would block the IRS from taxing most Olympic winnings. (AP Photo/Charles Dharapak, File)


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