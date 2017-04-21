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Lawmakers seek details from Trump Organization

By Kevin Freking And Matthew Daly
Associated Press

Published: April 21, 2017 - 03:35 PM
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In this photo taken Dec. 21, 2106, the Trump International Hotel in Washington. Leaders of a House investigations panel are asking the Trump Organization for specifics on how it will donate its profits from foreign government payments to the U.S. Treasury. Before taking office, President Donald Trump promised to donate profits from foreign governments paying for services at his hotels. Trump said he would turn the money over to the Treasury. (AP Photo/Alex Brandon)


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