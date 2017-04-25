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Election probe

Lawmakers suggest former Trump aide Flynn broke U.S. law

By Chad Day  and Stephen Braun
Associated Press

Published: April 25, 2017 - 02:23 PM
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In this Feb. 1 photo, then-National Security Adviser Michael Flynn speaks during the daily news briefing at the White House, in Washington. The White House is refusing to provide lawmakers with information and documents related to President Donald Trump's first national security adviser's security clearance and payments from organizations tied to the Russian and Turkish governments. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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