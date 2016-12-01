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Lawyers: Trump has to sell DC hotel before taking office

By Bernard Condon
Associated Press

Published: December 1, 2016 - 09:21 AM

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