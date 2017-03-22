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Health care

Leaders need votes for health bill on eve of House showdown

By Alan Fram  and Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: March 22, 2017 - 10:25 AM
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From left, Rep. Frank Pallone, D-N.J., the ranking member on the House Energy and Commerce Committee, Rep. Richard Neal, D-Mass., the ranking member on the House Ways and Means Committee, House Ways and Means Chairman Rep. Kevin Brady, R-Texas, Energy and Commerce Committee Chairman Greg Walden, R-Ore., and Budget Committee Chair Diane Black, R-Tenn., gather in the House Rules Committee to shape the final version of the Republican health care bill before it goes to the floor for debate and a vote, Wednesday on Capitol Hill in Washington. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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