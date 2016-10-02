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LeBron James endorses Hillary Clinton in online column on Business Insider and in Monday’s Beacon Journal

By Craig Webb
Beacon Journal staff writer

Published: October 2, 2016 - 08:17 PM | Updated: October 3, 2016 - 01:14 PM
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Cleveland Cavaliers' LeBron James smiles as he watches from the bench as he sits out the game during the first half of an NBA basketball game between the Miami Heat and the Cavaliers, in Dec. 2015, in Miami. James is endorsing Hillary Clinton for president. (AP Photo/Wilfredo Lee)

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