All CATEGORIES
☰ Menu

Legal experts to Trump on travel ban: Put down the Twitter

By Sadie Gurman
Associated Press

Published: June 5, 2017 - 04:23 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

President Donald Trump arrives to speak at an Air Traffic Control Reform Initiative event in the East Room at the White House, Monday, June 5, 2017, in Washington. (AP Photo/Andrew Harnik)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

perkins31cut_04 Leah Klafczynski - Akron Beacon Journal
Cleveland Clinic partnership is latest endeavor for Revere graduate Caleb Perkins, a year after surviving cardiac arrest on track

It’s been more than a year since recent Revere graduate Caleb Perkins collapsed during a track practice, suffering from what he later discovered was cardiac arrest. 

urban06_01
Akron Urban League selected as partner in state program to help grow minority-owned businesses
lakemore06_web
Lakemore police are back on the beat after nearly eight-year hiatus
Bob Dyer: Red Cross crosses him up — again
Trump_96334.jpg-b71ef_01
Trump undercuts his lawyers with travel ban tweets

MOST POPULAR