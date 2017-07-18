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’Let Obamacare fail... I’m not going to own it,’ Trump says after GOP plan collapses

By Alan Fram And Erica Werner
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 09:19 AM | Updated: July 18, 2017 - 03:23 PM
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FILE - In this July 17, 2017 file photo, President Donald Trump speaks at the White House in Washington. President Donald Trump blasted congressional Democrats and "a few Republicans" Tuesday, July 18, 2017, over the failure of the GOP effort to rewrite the Obama health care law, and warned, "we will return." (AP Photo/Alex Brandon, File)

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