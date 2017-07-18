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Health care

‘Let Obamacare fail... I’m not going to own it,’ Trump says after GOP plan collapses

By Erica Werner and Alan Fram
Associated Press

Published: July 18, 2017 - 09:19 AM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. pauses during a news conference on Capitol Hill in Washington, Tuesday. President Donald Trump blasted congressional Democrats and "a few Republicans" over the collapse of the GOP effort to rewrite the Obama health care law. (AP Photo/Andrew Harnik)

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