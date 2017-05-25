Lieberman latest person to withdraw from FBI director search

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogRm9ybWVyIENvbm5lY3RpY3V0IFNlbi4gSm9lIExpZSYjMTczO2Jlcm1h
biBoYXMgd2l0aGRyYXduIGZyb20gY29uc2lkZXJhdGlvbiBmb3IgdGhlIHJvbGUgb2YgRkJJIGRp
cmVjdG9yLCBiZWNvbWluZyB0aGUgbGF0ZXN0IGNvbnRlbmRlciB0byBwdWxsIG91dCBvZiBhIHNl
YXJjaCBwcm9jZXNzIHRoYXQgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBzYWlkIGEgd2VlayBhZ28g
d2FzIG1vdmluZyBxdWlja2x5LjwvcD48cD5MYXd5ZXJzLCBsYXcgZW5mb3JjZW1lbnQgb2ZmaWNp
YWxzLCBqdWRnZXMgYW5kIHBvbGl0aWNpYW5zIGhhdmUgaW50ZXJ2aWV3ZWQgZWl0aGVyIHdpdGgg
dGhlIEp1c3RpY2UgRGVwYXJ0bWVudCBvciB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgZm9yIHRoZSBkaXJlY3Rv
ciYjODIxNztzIGpvYiwgd2hpY2ggYmVjYW1lIG9wZW4gd2l0aCBUcnVtcCYjODIxNztzIE1heSA5
IGZpcmluZyBvZiBKYW1lcyBDb21leS48L3A+PHA+TGllYmVybWFuLCBhIGZvcm1lciBEZW1vY3Jh
dGljIHByZXNpZGVudGlhbCBjYW5kaWRhdGUsIGludGVydmlld2VkIHdpdGggVHJ1bXAgbGFzdCB3
ZWVrIGFuZCB3YXMgYWNrbm93bGVkZ2VkIGJ5IHRoZSBwcmVzaWRlbnQgdG8gYmUgYSBsZWFkaW5n
IGNhbmRpZGF0ZS4gQnV0IHRoZSBidXp6IGFyb3VuZCBoaXMgY2FuZGlkYWN5IGZpenpsZWQgYWZ0
ZXIgVHJ1bXAgbGVmdCBmb3IgaGlzIGZvcmVpZ24gdHJpcCBsYXN0IEZyaWRheSB3aXRob3V0IG5h
bWluZyBoaXMgcGljay48L3A+PHA+SGUgbGlrZWx5IHdvdWxkIGhhdmUgZmFjZWQgYSBjaGFsbGVu
Z2luZyBjb25maXJtYXRpb24gcHJvY2VzcyBiZWNhdXNlIG9mIGhpcyBsYWNrIG9mIGxhdyBlbmZv
cmNlbWVudCBleHBlcmllbmNlIGFuZCBvcHBvc2l0aW9uIGZyb20gbWFueSBpbiBDb25ncmVzcyB0
byBwbGFjaW5nIGEgcG9saXRpY2FsIGZpZ3VyZSBhdG9wIHRoZSBGQkkuIDwvcD48cD5UaG91Z2gg
YSBsb25ndGltZSBpbmRlcGVuZGVudCBzZW5hdG9yIHdobyB1c3VhbGx5IHZvdGVkIERlbW9jcmF0
aWMsIGhlIGFsbW9zdCBjZXJ0YWlubHkgd291bGQgaGF2ZSBydW4gaW50byBEZW1vY3JhdGljIG9w
cG9zaXRpb24gaW4gdGhlIFNlbmF0ZSBvdmVyIGhpcyBzdXBwb3J0IGZvciBSZXB1YmxpY2FuIHBy
ZXNpZGVudGlhbCBjYW5kaWRhdGUgSm9obiBNY0NhaW4gaW4gMjAwOCBhbmQgaGlzIHdvcmRzIG9m
IHByYWlzZSBmb3IgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBmb3JtZXIgbmF0aW9uYWwgc2VjdXJpdHkgYWR2aXNl
ciwgTWljaGFlbCBGbHlubi48L3A+PHA+TGllYmVybWFuIHdpdGhkcmV3IGhpbXNlbGYgZnJvbSBj
b25zaWRlcmF0aW9uIGluIGEgbGV0dGVyIHRvIHRoZSBXaGl0ZSBIb3VzZSBtYWRlIHB1YmxpYyBU
aHVyc2RheS4gSGUgc2FpZCB0aGF0IHRob3VnaCBoZSB3YXMgaG9ub3JlZCB0byBoYXZlIGJlZW4g
Y29uc2lkZXJlZCwgaGUgd2FudGVkIHRvIGF2b2lkIHRoZSBhcHBlYXJhbmNlIG9mIGEgY29uZmxp
Y3Qgb2YgaW50ZXJlc3QgZ2l2ZW4gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBoaXJpbmcgb2Ygb25lIG9mIExpZWJl
cm1hbiYjODIxNztzIGxhdyBwYXJ0bmVycywgTWFyYyBLYXNvd2l0eiwgdG8gcmVwcmVzZW50IGhp
bSBpbiBhbiBvbmdvaW5nIGZlZGVyYWwgaW52ZXN0aWdhdGlvbiBpbnRvIHRpZXMgYmV0d2VlbiBS
dXNzaWEgYW5kIHRoZSBUcnVtcCBjYW1wYWlnbi48L3A+PHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGRlY2xp
bmVkIHRvIGNvbW1lbnQuPC9wPjxwPlNldmVyYWwgb3RoZXIgcGVvcGxlIGludGVydmlld2VkIGZv
ciB0aGUgam9iIGhhdmUgYWxzbyB3aXRoZHJhd24gZnJvbSBjb25zaWRlcmF0aW9uLCBpbmNsdWRp
bmcgR09QIFNlbi4gSm9obiBDb3JueW4gb2YgVGV4YXMsIGZvcm1lciBVLlMuIEF0dG9ybmV5IE1p
Y2hhZWwgR2FyY2lhIGFuZCBBbGljZSBGaXNoZXIsIGZvcm1lciBoZWFkIG9mIHRoZSBKdXN0aWNl
IERlcGFydG1lbnQmIzgyMTc7cyBjcmltaW5hbCBkaXZpc2lvbi48L3A+PHA+T3RoZXJzIHdobyBo
YXZlIGludGVydmlld2VkIGZvciB0aGUgam9iIGluY2x1ZGUgYWN0aW5nIERpcmVjdG9yIEFuZHJl
dyBNY0NhYmU7IGZvcm1lciBHT1AgUmVwLiBNaWNoYWVsIFJvZ2Vycywgd2hvIGhhcyBiZWVuIGVu
ZG9yc2VkIGJ5IHRoZSBGQkkgQWdlbnRzIEFzc29jaWF0aW9uOyBmb3JtZXIgT2tsYWhvbWEgR292
LiBGcmFuayBLZWF0aW5nOyBhbmQgRnJhbiBUb3duc2VuZCwgdGhlIGhvbWVsYW5kIHNlY3VyaXR5
IGFuZCBjb3VudGVydGVycm9yaXNtIGFkdmlzZXIgdG8gUHJlc2lkZW50IEdlb3JnZSBXLiBCdXNo
LjwvcD48cD5GcmFuayBNb250b3lhLCBhIGZvcm1lciBGQkkgb2ZmaWNpYWwsIHNhaWQgdGhhdCB3
aG9ldmVyIGlzIHNlbGVjdGVkIGZvciB0aGUgam9iIHdpbGwgbmVlZCB0byBoYXZlIGludGVncml0
eSwgaW5kZXBlbmRlbmNlIGFuZCBhIHdpbGxpbmduZXNzIHRvIHN0YW5kIHVwIHRvIFRydW1wLCB3
aG8gaGFzIGJlZW4gcmVwb3J0ZWQgdG8gaGF2ZSBhc2tlZCBDb21leSB0byBwbGVkZ2UgaGlzIGxv
eWFsdHkgdG8gaGltLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gZGVtYW5kIHRo
aW5ncyB0aGF0IGFyZSBpbmFwcHJvcHJpYXRlIHRvIGRlbWFuZCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.