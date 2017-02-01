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Little heard in public, Steve Bannon is quiet power in Oval Office

By Nancy Benac  and Jill Colvin
Associated Press

Published: February 1, 2017 - 09:33 PM | Updated: February 2, 2017 - 08:46 AM
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White House Chief Strategist Steve Bannon listens at right as President Donald Trump speaks during a meeting on cyber security in the Roosevelt Room of the White House in Washington, Tuesday. Bannon, outside agitator-turned-inside adviser, emerges as the most influential voice in Donald Trump's White House, driving policies on immigration, national security and taxes. His voice was key in Trump's Supreme Court pick. (AP Photo/Evan Vucci)

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