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Health care

Little progress evident as GOP hunts health bill votes

By Alan Fram  and Erica Werner
Associated Press

Published: June 28, 2017 - 12:54 PM
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Sen. Rand Paul, R-Ky., a key opponent of the Republican health care bill, does a television news interview on Capitol Hill in Washington, Wednesday the day after Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky. was forced to delay a vote due to rebellion in his own party, (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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