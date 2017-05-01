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Lobbying by hospitals, doctors, slows GOP health care drive

By Ricardo Alonso-Zaldivar
Associated Press

Published: May 1, 2017 - 04:05 PM
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FILE - In this April 4, 2017 file photo, House Speaker Paul Ryan of Wis. pauses during a news conference on Capitol Hill in Washington to talk about the failed health care bill. Obamacare is showing surprising staying power, thanks in large part to doctors, hospitals and other health industry players opposing Republican alternatives thus far. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


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