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Manafort meets with Senate officials on Russia

Associated Press

Published: July 25, 2017 - 11:31 AM
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FILE - In this July 17, 2016 file photo, Trump campaign chairman Paul Manafort talks to reporters on the floor of the Republican National Convention at Quicken Loans Arena in Cleveland as Rick Gates listens at back left. President Donald Trumps eldest son and his former campaign chairman are agreeing to discuss being privately interviewed by a Senate committee investigating Russias meddling in the 2016 election. (AP Photo/Matt Rourke, File)


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