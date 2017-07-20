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McCain says ’I’ll be back soon’ as he battles brain cancer

By Donna Cassata
Associated Press

Published: July 20, 2017 - 12:42 PM
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FILE - In this June 22, 2017, file photo Sen. John McCain, R-Ariz., arrives for a Senate Republican meeting on a health reform bill on Capitol Hill in Washington. McCain has been diagnosed with a brain tumor after doctors removed a blood clot above his left eye last week, his office said in a statement July 19. (AP Photo/Andrew Harnik, File)


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