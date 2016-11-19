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McCain warns Trump: Waterboarding won’t be reinstated

By Rob Gillies
Associated Press

Published: November 19, 2016 - 09:44 PM

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