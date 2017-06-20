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McConnell says GOP getting ready for Senate health care vote

By Alan Fram
Associated Press

Published: June 20, 2017 - 02:15 PM
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FILE - In this April 6, 2017 file photo, Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky., walks from his office on Capitol Hill in Washington. Democrats plan to slow the Senates work, force votes and make late-night speeches in an effort to focus attention on how Republicans are crafting legislation revamping the nations health care system behind closed doors, a senior Democratic aide said Monday, June 19, 2017. (AP Photo/Cliff Owen, File)


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