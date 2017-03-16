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McDonald’s calls Trump a ‘disgusting excuse’ in tweet, claims account was compromised

Associated Press

Published: March 16, 2017 - 11:11 AM | Updated: March 16, 2017 - 11:13 AM

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