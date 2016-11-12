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Megyn Kelly: Trump tried to influence coverage with gifts

By Lynn Elber
Associated Press

Published: November 12, 2016 - 11:59 PM

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