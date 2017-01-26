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Mexico president cancels U.S. trip amid tensions

By Mark Stevenson
Associated Press

Published: January 26, 2017 - 12:27 PM | Updated: January 26, 2017 - 05:36 PM
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President Donald Trump walks to board Marine One on the South Lawn of the White House in Washington, Thursday, Jan. 26, 2107, for a short trip to Andrews Air Force Base, Md., then onto Philadelphia to speak at the Republican Congressional retreat. (AP Photo/Evan Vucci)

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