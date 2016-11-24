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Military parade for Donald Trump has come early

By Robert Burns
Associated Press

Published: November 24, 2016 - 10:55 PM

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