All CATEGORIES
☰ Menu

Milo Yiannopoulos resigns as editor of Breitbart Tech

Associated Press

Published: February 21, 2017 - 03:28 PM | Updated: February 21, 2017 - 03:30 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Milo Yiannopoulos speaks during a news conference, Tuesday, Feb. 21, 2017, in New York. Yiannopoulos has resigned as editor of Breitbart Tech after coming under fire from other conservatives over comments on sexual relationships between boys and older men. (AP Photo/Mary Altaffer)


MORE IN NEWS

body22cut_04
Body recovered from Chippewa Lake near site where trustee’s car was found

CHIPPEWA LAKE: Authorities in Medina County said they recovered a body Tuesday afternoon from Chippewa Lake, not far from where a missing Lafayette Township trustee’s parked vehicle was found in mid-December.

shooting22cut_01
Akron police arrest suspect after woman is found slain on patio - 8:08 AM
immigrant22cut_01
Lawmakers look to North Hill for answers on immigration debate
carter22cut_01
Family seeks information on man’s death in Kent standoff
hoch22cut_01
Akron Councilman Bob Hoch relieved after being sentenced to probation for ethics violations

MOST POPULAR