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Election 2016

Mr. Trump goes to Washington: Triumphant tour for the victor

By Julie Pace
Associated Press

Published: November 10, 2016 - 11:37 AM
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U.S. President Barack Obama shakes hands with President-elect Donald Trump on Thursday, Nov. 10, 2016 in the Oval Office of the White House in Washington, D.C. in their first public step toward a transition of power. (Olivier Douliery/Abaca Press/TNS)

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