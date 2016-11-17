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National intelligence director has submitted his resignation

By Deb Riechmann
Associated Press

Published: November 17, 2016 - 10:28 AM

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