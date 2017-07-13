New McConnell health bill contains plan sought by Sen. Cruz

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogU2VuYXRlIFJlcHVibGljYW4gbGVhZGVyIE1pdGNoIE1jQ29ubmVsbCBy
ZWxlYXNlZCBoaXMgbmV3IGJ1dCBzdGlsbC1yZWVsaW5nIGhlYWx0aCBjYXJlIGJpbGwgVGh1cnNk
YXksIGJpZGRpbmcgZm9yIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBzdXBwb3J0IGJ5IGxldHRpbmcgaW5zdXJlcnMg
c2VsbCBsb3ctY29zdCwgc2tpbXB5IHBvbGljaWVzIGFuZCByZWFjaGluZyBmb3IgbW9kZXJhdGVz
IHdpdGggYWRkZWQgYmlsbGlvbnMgdG8gY29tYmF0IG9waW9pZCBhYnVzZSBhbmQgaGVscCBzdGF0
ZXMgcmVpbiBpbiBjb25zdW1lcnMmIzgyMTc7IHNreXJvY2tldGluZyBpbnN1cmFuY2UgY29zdHMu
PC9wPjxwPkhvd2V2ZXIsIGFsbG93aW5nIGluc3VyZXJzIHRvIG9mZmVyIGJhcmUtYm9uZXMgcGxh
bnMgdGhyZWF0ZW5zIHRvIGFsaWVuYXRlIG1vZGVyYXRlcyBhbmQgcGVyaGFwcyBvdGhlciBjb25z
ZXJ2YXRpdmVzLiBBbmQgdGhlIG1lYXN1cmUgcmV0YWlucyBjdXRzIGluIE1lZGljYWlkICYjODIx
MjsgdGhlIGhlYWx0aCBpbnN1cmFuY2UgcGxhbiBmb3IgdGhlIHBvb3IsIGRpc2FibGVkIGFuZCBu
dXJzaW5nIGhvbWUgcGF0aWVudHMgJiM4MjEyOyB0aGF0IG1vZGVyYXRlIFJlcHVibGljYW4gc2Vu
YXRvcnMgaGF2ZSBmb3VnaHQuPC9wPjxwPlRoZSBsZWdpc2xhdGlvbiwgdGhlIFNlbmF0ZSBHT1Am
IzgyMTc7cyBwbGFuIGZvciByb2xsaW5nIGJhY2sgbXVjaCBvZiBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9i
YW1hJiM4MjE3O3MgaGVhbHRoIGNhcmUgbGF3LCBmYWNlcyBhIGRvLW9yLWRpZSB2b3RlIG5leHQg
d2VlayBvbiB3aGljaCBNY0Nvbm5lbGwgaGFzIG5vIG1hcmdpbiBmb3IgZXJyb3IuIFNpbmNlIERl
bW9jcmF0cyB1bmlmb3JtbHkgb3Bwb3NlIHRoZSBlZmZvcnQsIE1jQ29ubmVsbCBuZWVkcyB0aGUg
dm90ZXMgb2YgNTAgb2YgdGhlIDUyIEdPUCBzZW5hdG9ycyB0byBwcmV2YWlsLCBhbmQgdHdvIHNl
ZW0gY2VydGFpbiB0byB2b3RlICYjODIyMDtubyYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBjb25zZXJ2YXRpdmUg
U2VuLiBSYW5kIFBhdWwgb2YgS2VudHVja3kgYW5kIG1vZGVyYXRlIFNlbi4gU3VzYW4gQ29sbGlu
cyBvZiBNYWluZS48L3A+PHA+Q29uc2VydmF0aXZlIFNlbi4gVGVkIENydXosIFItVGV4YXMsIGhh
cyBkZW1hbmRlZCBsYW5ndWFnZSBsZXR0aW5nIGluc3VyZXJzIHNlbGwgcGxhbnMgd2l0aCBtaW5p
bWFsIGNvdmVyYWdlLCBhcyBsb25nIGFzIHRoZXkgYWxzbyBzZWxsIHBvbGljaWVzIHRoYXQgbWVl
dCBzdHJpY3QgY292ZXJhZ2UgcmVxdWlyZW1lbnRzIHNldCBieSBPYmFtYSYjODIxNztzIDIwMTAg
c3RhdHV0ZS4gTW9kZXJhdGUgUmVwdWJsaWNhbnMgaGF2ZSBvYmplY3RlZCB0aGF0IHRoZSBpZGVh
IHdvdWxkIG1ha2UgcG9saWNpZXMgZXhjZXNzaXZlbHkgY29zdGx5IGZvciBwZW9wbGUgd2l0aCBz
ZXJpb3VzIGlsbG5lc3NlcyBiZWNhdXNlIGhlYWx0aHkgcGVvcGxlIHdvdWxkIGZsb2NrIHRvIHRo
ZSBjaGVhcGVyIGNvdmVyYWdlLjwvcD48cD5TZW4uIE1pa2UgTGVlIG9mIFV0YWgsIHdobyYjODIx
NztkIHBhcnRuZXJlZCB3aXRoIENydXosIHR3ZWV0ZWQgdGhhdCB0aGUgdmVyc2lvbiB0aGV5IGNy
YWZ0ZWQgd2FzbiYjODIxNzt0IHB1dCBpbiB0aGUgYmlsbCwgYWRkaW5nLCAmIzgyMjA7U29tZXRo
aW5nIGJhc2VkIG9uIGl0IGhhcywgYnV0IEkgaGF2ZSBub3Qgc2VlbiBpdCBvciBhZ3JlZWQgdG8g
aXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BZGRpbmcgdG8gdGhlIHVuY2VydGFpbnR5LCB0aGUgQ3J1eiBwcm92
aXNpb24gYXBwZWFyZWQgaW4gdGhlIGxlZ2lzbGF0aXZlIHRleHQgaW4gYnJhY2tldHMsIG1lYW5p
bmcgc3BlY2lmaWMgbGFuZ3VhZ2Ugd2FzIHN0aWxsIGJlaW5nIGNvbXBvc2VkLiBUaGF0IGNvdWxk
IGdpdmUgTWNDb25uZWxsLCBDcnV6IGFuZCBvdGhlciBjb25zZXJ2YXRpdmVzIHRpbWUgdG8gd29y
ayBvdXQgYSBwcm92aXNpb24gd2l0aCBicm9hZGVyIHN1cHBvcnQuPC9wPjxwPlRoZSByZXRvb2xl
ZCBtZWFzdXJlIHJldGFpbnMgTWNDb25uZWxsJiM4MjE3O3MgcGxhbiB0byBwaGFzZSBvdXQgdGhl
IGV4dHJhIG1vbmV5IDMxIHN0YXRlcyBoYXZlIHVzZWQgdG8gZXhwYW5kIE1lZGljYWlkIHVuZGVy
IE9iYW1hJiM4MjE3O3Mgc3RhdHV0ZSwgYW5kIHRvIHRpZ2h0bHkgbGltaXQgdGhlIG92ZXJhbGwg
cHJvZ3JhbSYjODIxNztzIGZ1dHVyZSBncm93dGguIFNpbmNlIGl0cyBjcmVhdGlvbiBpbiAxOTY1
LCB0aGUgcHJvZ3JhbSBoYXMgcHJvdmlkZWQgb3Blbi1lbmRlZCBmZWRlcmFsIGZ1bmRzIHRvIGhl
bHAgc3RhdGVzIHBheSB0aGUgcHJvZ3JhbSYjODIxNztzIGNvc3RzLjwvcD48cD5UaGUgcmV3cml0
dGVuIHBhY2thZ2Ugd291bGQgYWRkICQ3MCBiaWxsaW9uIHRvIHRoZSAkMTEyIGJpbGxpb24gTWND
b25uZWxsIG9yaWdpbmFsbHkgc291Z2h0IHRoYXQgc3RhdGVzIGNvdWxkIHVzZSB0byBoZWxwIGlu
c3VyZXJzIGN1cmIgdGhlIGdyb3d0aCBvZiBwcmVtaXVtcyBhbmQgY29uc3VtZXJzJiM4MjE3OyBv
dGhlciBvdXQtb2YtcG9ja2V0IGNvc3RzLjwvcD48cD5JdCBoYXMgYW4gYWRkZWQgJDQ1IGJpbGxp
b24gZm9yIHN0YXRlcyB0byBjb21iYXQgdGhlIG1pc3VzZSBvZiBkcnVncyBsaWtlIG9waW9pZHMu
IFRoYXQmIzgyMTc7cyBhIGJvb3N0IG92ZXIgdGhlICQyIGJpbGxpb24gaW4gdGhlIGluaXRpYWwg
YmlsbCBhbmQgYW4gYWRkaXRpb24gZGVtYW5kZWQgYnkgb2s8L3A+PHA+UmVwdWJsaWNhbnMgZnJv
bSBzdGF0ZXMgaW4gdGhlIE1pZHdlc3QgYW5kIE5vcnRoZWFzdCB0aGF0IGhhdmUgYmVlbiByYXZh
Z2VkIGJ5IHRoZSBkcnVncy48L3A+PHA+VG8gaGVscCBwYXkgZm9yIHRoZSBhZGRlZCBzcGVuZGlu
ZywgdGhlIG1lYXN1cmUgd291bGQgcmV0YWluIHRocmVlIHRheCBpbmNyZWFzZXMgT2JhbWEmIzgy
MTc7cyBsYXcgc2xhcHBlZCBvbiBoaWdoZXItIGVhcm5pbmcgcGVvcGxlIHRvIGhlbHAgZmluYW5j
ZSBoaXMgbGF3JiM4MjE3O3MgZXhwYW5zaW9uIG9mIGNvdmVyYWdlLiBVbmRlciB0aGUgY3VycmVu
dCBzdGF0dXRlLCBmYW1pbGllcyBlYXJuaW5nIG1vcmUgdGhhbiAkMjUwLDAwMCBhbm51YWxseSBn
b3QgYSAzLjggcGVyY2VudCBib29zdCBvbiB0aGVpciBpbnZlc3RtZW50IGluY29tZSB0YXggYW5k
IGEgMC45IHBlcmNlbnQgaW5jcmVhc2UgaW4gdGhlaXIgcGF5cm9sbCB0YXguIE9iYW1hIGFsc28g
aW1wb3NlZCBhIG5ldyB0YXggb24gdGhlIHNhbGFyaWVzIG9mIGhpZ2gtcGFpZCBpbnN1cmFuY2Ug
ZXhlY3V0aXZlcy48L3A+PHA+VGhlIHJldmlzZWQgYmlsbCB3b3VsZCBhbHNvIGFsbG93IHBlb3Bs
ZSB0byB1c2UgbW9uZXkgZnJvbSB0YXgtZmF2b3JlZCBoZWFsdGggc2F2aW5ncyBhY2NvdW50cyB0
byBwYXkgaGVhbHRoIGluc3VyYW5jZSBwcmVtaXVtcywgYW5vdGhlciBmYXZvcml0ZSBwcm9wb3Nh
bCBvZiBjb25zZXJ2YXRpdmVzLjwvcD48cD5NY0Nvbm5lbGwmIzgyMTc7cyBuZXcgYmlsbCBvZmZl
cmVkIG9ubHkgbW9kZXN0IGRlcGFydHVyZXMgZnJvbSB0aGUgb3JpZ2luYWwgdmVyc2lvbiwgd2hp
Y2ggaGUgeWFua2VkIG9mZiB0aGUgU2VuYXRlIGZsb29yIHR3byB3ZWVrcyBhZ28gdG8gYXZvaWQg
Y2VydGFpbiBkZWZlYXQgYXQgdGhlIGhhbmRzIG9mIGEgYnJvYWQgcmFuZ2Ugb2YgdW5oYXBweSBS
ZXB1YmxpY2Fucy48L3A+PHA+VGhlIHJld29ya2VkIG1lYXN1cmUmIzgyMTc7cyBrZXkgZWxlbWVu
dHMgcmVtYWluLiBJdCB3b3VsZCBlYXNlIE9iYW1hJiM4MjE3O3MgcmVxdWlyZW1lbnRzIHRoYXQg
aW5zdXJlcnMgY292ZXIgc3BlY2lmaWVkIHNlcnZpY2VzIGxpa2UgaG9zcGl0YWwgY2FyZSwgZXJh
c2UgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBwZW5hbHRpZXMgb24gcGVvcGxlIHdobyBkb24mIzgyMTc7dCBidXkg
Y292ZXJhZ2UgYW5kIG1ha2UgZmVkZXJhbCBoZWFsdGggY2FyZSBzdWJzaWRpZXMgYmUgbGVzcyBn
ZW5lcm91cy48L3A+PHA+SW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IFdlZG5lc2RheSB3aXRoIHRoZSBDaHJpc3Rp
YW4gQnJvYWRjYXN0aW5nIE5ldHdvcmsmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7VGhlIDcwMCBDbHViLCYjODIy
MTsgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBzYWlkIGhlIHdpbGwgYmUgJiM4MjIwO3ZlcnkgYW5n
cnkmIzgyMjE7IGlmIHRoZSBTZW5hdGUgZmFpbHMgdG8gcGFzcyB0aGUgaGVhbHRoIGNhcmUgbWVh
c3VyZSBhbmQgc2FpZCBNY0Nvbm5lbGwgbXVzdCAmIzgyMjA7cHVsbCBpdCBvZmYuJiM4MjIxOzwv
cD48cD5QYXVsIHRvbGQgcmVwb3J0ZXJzIHRoZSByZXZpc2VkIG1lYXN1cmUgaGFzIG5vdGhpbmcg
JiM4MjIwO3JlbW90ZWx5IHJlc2VtYmxpbmcgcmVwZWFsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q29sbGlucyBo
YXMgbG9uZyBjb21wbGFpbmVkIHRoZSBtZWFzdXJlIHdpbGwgdG9zcyBtaWxsaW9ucyBvZmYgY292
ZXJhZ2UuIFNwb2tlc3dvbWFuIEFubmllIENsYXJrZSBzYWlkIENvbGxpbnMgd291bGQgdm90ZSAm
IzgyMjA7bm8mIzgyMjE7IG5leHQgd2VlayAmIzgyMjA7aWYgdGhlIE1lZGljYWlkIGN1dHMgcmVt
YWluIHRoZSBzYW1lJiM4MjIxOyBhcyB0aG9zZSB0aGF0IGhhdmUgYmVlbiBkaXNjdXNzZWQuPC9w
PjxwPkJlc2lkZXMgUGF1bCBhbmQgQ29sbGlucywgb3RoZXIgUmVwdWJsaWNhbiBzZW5hdG9ycyBo
YXZlIGFsc28gYmVlbiBub25jb21taXR0YWwgb24gd2hldGhlciB0aGV5IHdpbGwgYmFjayBNY0Nv
bm5lbGwmIzgyMTc7cyBiaWxsIG5leHQgd2VlaywgaW5jbHVkaW5nIFRpbSBTY290dCBvZiBTb3V0
aCBDYXJvbGluYSBhbmQgUm9iIFBvcnRtYW4gb2YgT2hpby48L3A+PHA+JiM4MjEyOyYjODIxMjsm
IzgyMTI7PC9wPjxwPkFQIHJlcG9ydGVycyBSaWNhcmRvIEFsb25zby1aYWxkaXZhciBhbmQgRXJp
Y2EgV2VybmVyIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIHRoaXMgcmVwb3J0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.