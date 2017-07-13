New McConnell health bill contains plan sought by Sen. Cruz

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+V0FTSElOR1RPTjogSW4gYSBoaWdoLXN0YWtlcyBiaWQgZm9yIGNvbnNlcnZhdGl2ZSBzdXBw
b3J0LCBTZW5hdGUgTWFqb3JpdHkgTGVhZGVyIE1pdGNoIE1jQ29ubmVsbCBoYXMgYWdyZWVkIHRv
IGRlbWFuZHMgZnJvbSBSZXB1YmxpY2FuIFNlbi4gVGVkIENydXogb2YgVGV4YXMgdG8gYWxsb3cg
aW5zdXJlcnMgdG8gc2VsbCBsb3ctY29zdCwgc2tpbXBpZXIgcGxhbnMgYXMgcGFydCBvZiBhIG5l
dyBidXQgc3RpbGwtcmVlbGluZyBoZWFsdGggY2FyZSBiaWxsIGJlaW5nIHJlbGVhc2VkIFRodXJz
ZGF5LCB0d28gR09QIGFpZGVzIHNhaWQuPC9wPjxwPkhvd2V2ZXIsIGluY2x1ZGluZyB0aGF0IHBy
b3Zpc2lvbiBzZWVtcyBsaWtlbHkgdG8gYWxpZW5hdGUgbW9kZXJhdGVzIGFuZCBwZXJoYXBzIG90
aGVyIGNvbnNlcnZhdGl2ZXMuIFNlbi4gTWlrZSBMZWUgb2YgVXRhaCwgd2hvJiM4MjE3O2QgcGFy
dG5lcmVkIHdpdGggQ3J1eiwgdHdlZXRlZCB0aGF0IHRoZSB2ZXJzaW9uIHRoZXkgY3JhZnRlZCB3
YXNuJiM4MjE3O3QgaW4gdGhlIGJpbGwsIGFkZGluZywgJiM4MjIwO1NvbWV0aGluZyBiYXNlZCBv
biBpdCBoYXMsIGJ1dCBJIGhhdmUgbm90IHNlZW4gaXQgb3IgYWdyZWVkIHRvIGl0LiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VGhlIG1hbmV1dmVyaW5nIGJ5IE1jQ29ubmVsbCwgUi1LeS4sIGNhbWUgYXMgcGFydHkg
bGVhZGVycyBsYWJvcmVkIHRvIHByZXZlbnQgbG9zaW5nIGEgc2hvd2Rvd24gdm90ZSBuZXh0IHdl
ZWsgb24gdGhlaXIgcGxhbiBmb3IgcmVwZWFsaW5nIG11Y2ggb2YgUHJlc2lkZW50IEJhcmFjayBP
YmFtYSYjODIxNztzIGhlYWx0aCBjYXJlIGxhdywgYSB2b3RlIGluIHdoaWNoIHRoZXkgaGF2ZSBu
byBtYXJnaW4gZm9yIGVycm9yLiBTaW5jZSBEZW1vY3JhdHMgdW5pZm9ybWx5IG9wcG9zZSB0aGUg
ZWZmb3J0LCBNY0Nvbm5lbGwgbmVlZHMgdGhlIHZvdGVzIG9mIDUwIG9mIHRoZSA1MiBHT1Agc2Vu
YXRvcnMgdG8gcHJldmFpbCwgYW5kIHR3byBhbHJlYWR5IHNlZW0gY2VydGFpbiB0byB2b3RlICYj
ODIyMDtubyYjODIyMTsgJiM4MjEyOyBjb25zZXJ2YXRpdmUgU2VuLiBSYW5kIFBhdWwgb2YgS2Vu
dHVja3kgYW5kIG1vZGVyYXRlIFNlbi4gU3VzYW4gQ29sbGlucyBvZiBNYWluZS48L3A+PHA+TWND
b25uZWxsIGFsc28gZmFjZWQgcHJlc3N1cmUgZnJvbSBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxkIFRydW1wLCB3
aG8gaGFzIHdhcm5lZCBoZSB3aWxsIGJlICYjODIyMDt2ZXJ5IGFuZ3J5JiM4MjIxOyBpZiB0aGUg
bWFqb3JpdHkgbGVhZGVyIGRvZXNuJiM4MjE3O3QgZGVsaXZlci48L3A+PHA+RGV0YWlscyBvbiB0
aGUgQ3J1eiBhbWVuZG1lbnQgd2VyZSBub3QgY2xlYXIsIGJ1dCBpdHMgaW5jbHVzaW9uIHdhcyBj
b25maXJtZWQgYnkgdHdvIFNlbmF0ZSBHT1AgYWlkZXMgd2hvIHdlcmVuJiM4MjE3O3QgYXV0aG9y
aXplZCB0byBiZSBxdW90ZWQgc3BlYWtpbmcgYWJvdXQgdGhlIGxlZ2lzbGF0aW9uIGJlZm9yZSBp
dHMgcmVsZWFzZSBhbmQgc3Bva2Ugb24gY29uZGl0aW9uIG9mIGFub255bWl0eS48L3A+PHA+SGlz
IG9yaWdpbmFsIHByb3Bvc2FsIHdvdWxkIGxldCBpbnN1cmVycyBzZWxsIHBsYW5zIHdpdGggbWlu
aW1hbCBjb3ZlcmFnZSwgYXMgbG9uZyBhcyB0aGV5IGFsc28gc2VsbCBwb2xpY2llcyB0aGF0IG1l
ZXQgc3RyaWN0IGNvdmVyYWdlIHJlcXVpcmVtZW50cyBzZXQgYnkgT2JhbWEmIzgyMTc7cyAyMDEw
IHN0YXR1dGUuIE1vZGVyYXRlIFJlcHVibGljYW5zIGhhdmUgb2JqZWN0ZWQgdG8gdGhlIGlkZWEs
IGFyZ3VpbmcgaXQgd291bGQgbWFrZSBwb2xpY2llcyBleGNlc3NpdmVseSBjb3N0bHkgZm9yIHBl
b3BsZSB3aXRoIHNlcmlvdXMgaWxsbmVzc2VzIGJlY2F1c2UgaGVhbHRoeSBwZW9wbGUgd291bGQg
ZmxvY2sgdG8gdGhlIGNoZWFwZXIgY292ZXJhZ2UuPC9wPjxwPk9uZSBhaWRlIHNhaWQgTWNDb25u
ZWxsJiM4MjE3O3MgcmV2aXNlZCBiaWxsIHdvdWxkIGFsc28gYWxsb3cgcGVvcGxlIHdobyB1c2Ug
dGF4LWZhdm9yZWQgaGVhbHRoIHNhdmluZ3MgYWNjb3VudHMgdG8gcGF5IGhlYWx0aCBpbnN1cmFu
Y2UgcHJlbWl1bXMsIGFub3RoZXIgZmF2b3JpdGUgcHJvcG9zYWwgb2YgY29uc2VydmF0aXZlcy48
L3A+PHA+UHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBoZWFwZWQgYWRkaXRpb25hbCBwcmVzc3VyZSBv
biBwYXJ0eSBsZWFkZXJzIFdlZG5lc2RheS4gSW4gYW4gaW50ZXJ2aWV3IHdpdGggdGhlIENocmlz
dGlhbiBCcm9hZGNhc3RpbmcgTmV0d29yayYjODIxNztzICYjODIyMDtUaGUgNzAwIENsdWIsJiM4
MjIxOyBoZSBzYWlkIGhlIHdpbGwgYmUgJiM4MjIwO3ZlcnkgYW5ncnkmIzgyMjE7IGlmIHRoZSBT
ZW5hdGUgZmFpbHMgdG8gcGFzcyB0aGUgaGVhbHRoIGNhcmUgbWVhc3VyZSBhbmQgc2FpZCBNY0Nv
bm5lbGwgbXVzdCAmIzgyMjA7cHVsbCBpdCBvZmYuJiM4MjIxOzwvcD48cD5NY0Nvbm5lbGwmIzgy
MTc7cyBuZXcgYmlsbCB3YXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gb2ZmZXIgb25seSBtb2Rlc3QgZGVwYXJ0dXJl
cyBmcm9tIHRoZSBvcmlnaW5hbCB2ZXJzaW9uLCB3aGljaCBoZSB5YW5rZWQgb2ZmIHRoZSBTZW5h
dGUgZmxvb3IgdHdvIHdlZWtzIGFnbyB0byBhdm9pZCBjZXJ0YWluIGRlZmVhdCBhdCB0aGUgaGFu
ZHMgb2YgYSBicm9hZCByYW5nZSBvZiB1bmhhcHB5IFJlcHVibGljYW5zLjwvcD48cD5UaGUgcmV3
b3JrZWQgbWVhc3VyZSYjODIxNztzIGtleSBlbGVtZW50cyByZW1haW4gZWFzaW5nIE9iYW1hJiM4
MjE3O3MgcmVxdWlyZW1lbnRzIHRoYXQgaW5zdXJlcnMgY292ZXIgc3BlY2lmaWVkIHNlcnZpY2Vz
IGxpa2UgaG9zcGl0YWwgY2FyZSBhbmQgY3V0dGluZyB0aGUgTWVkaWNhaWQgaGVhbHRoIGNhcmUg
cHJvZ3JhbSBmb3IgdGhlIHBvb3IsIGRpc2FibGVkIGFuZCBudXJzaW5nIGhvbWUgcGF0aWVudHMu
IE9iYW1hJiM4MjE3O3MgcGVuYWx0aWVzIG9uIHBlb3BsZSB3aG8gZG9uJiM4MjE3O3QgYnV5IGNv
dmVyYWdlIHdvdWxkIGJlIGVsaW1pbmF0ZWQgYW5kIGZlZGVyYWwgaGVhbHRoIGNhcmUgc3Vic2lk
aWVzIHdvdWxkIGJlIGxlc3MgZ2VuZXJvdXMuPC9wPjxwPlRoZSBuZXcgcGFja2FnZSB3b3VsZCBr
ZWVwIG1vc3Qgb2YgdGhlIG9yaWdpbmFsIGJpbGwmIzgyMTc7cyBNZWRpY2FpZCByZWR1Y3Rpb25z
IGFuZCBlbGltaW5hdGUgdGF4IGluY3JlYXNlcyBPYmFtYSYjODIxNztzIHN0YXR1dGUgaW1wb3Nl
cyBvbiB0aGUgaGVhbHRoIGNhcmUgaW5kdXN0cnkuIEJ1dCBpdCB3b3VsZCByZXRhaW4gT2JhbWEg
dGF4IGJvb3N0cyBvbiB1cHBlci1pbmNvbWUgcGVvcGxlLCBhbmQgdXNlIHRoZSByZXZlbnVlIHRv
IGhlbHAgc29tZSBsb3dlciBlYXJuZXJzIGFmZm9yZCBjb3ZlcmFnZSwgcHJvdmlkZSAkNDUgYmls
bGlvbiB0byBoZWxwIHN0YXRlcyBjb21iYXQgZHJ1ZyBhYnVzZSBhbmQgZ2l2ZSBleHRyYSBtb25l
eSB0byBzb21lIGhvc3BpdGFscyBpbiBzdGF0ZXMgdGhhdCBkaWRuJiM4MjE3O3QgdXNlIE9iYW1h
JiM4MjE3O3MgbGF3IHRvIGV4cGFuZCBNZWRpY2FpZC48L3A+PHA+UGF1bCB0b2xkIHJlcG9ydGVy
cyB0aGUgcmV2aXNlZCBtZWFzdXJlIGhhcyBub3RoaW5nICYjODIyMDtyZW1vdGVseSByZXNlbWJs
aW5nIHJlcGVhbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkNvbGxpbnMgaGFzIGxvbmcgY29tcGxhaW5lZCB0aGUg
bWVhc3VyZSB3aWxsIHRvc3MgbWlsbGlvbnMgb2ZmIGNvdmVyYWdlLiBTcG9rZXN3b21hbiBBbm5p
ZSBDbGFya2Ugc2FpZCBDb2xsaW5zIHdvdWxkIHZvdGUgbm8gbmV4dCB3ZWVrICYjODIyMDtpZiB0
aGUgTWVkaWNhaWQgY3V0cyByZW1haW4gdGhlIHNhbWUmIzgyMjE7IGFzIHRob3NlIHRoYXQgaGF2
ZSBiZWVuIGRpc2N1c3NlZC48L3A+PHA+QmVzaWRlcyBQYXVsIGFuZCBDb2xsaW5zLCBvdGhlciBS
ZXB1YmxpY2FuIHNlbmF0b3JzIGhhdmUgYWxzbyBiZWVuIG5vbmNvbW1pdHRhbCBvbiB3aGV0aGVy
IHRoZXkgd2lsbCBiYWNrIE1jQ29ubmVsbCYjODIxNztzIGJpbGwgbmV4dCB3ZWVrLCBpbmNsdWRp
bmcgVGltIFNjb3R0IG9mIFNvdXRoIENhcm9saW5hIGFuZCBSb2IgUG9ydG1hbiBvZiBPaGlvLjwv
cD48cD4mIzgyMjA7SWYgdGhlcmUgYXJlIG5vdCBtZWFuaW5nZnVsIHByb3RlY3Rpb25zIGZvciBj
b25zdW1lciBmcmVlZG9tIHRoYXQgd2lsbCBzaWduaWZpY2FudGx5IGxvd2VyIHByZW1pdW1zIHRo
ZW4gdGhlIGJpbGwgd2lsbCBub3QgaGF2ZSB0aGUgdm90ZXMgdG8gZ28gZm9yd2FyZCwmIzgyMjE7
IENydXogdG9sZCByZXBvcnRlcnMgV2VkbmVzZGF5LjwvcD48cD5MZWUgaGFzIHNhaWQgaGUgd2Fu
dHMgdGhlaXIgcHJvcG9zYWwgaW4gdGhlIGJpbGwsIG9yIHNvbWV0aGluZyBlbHNlIHJlbGF4aW5n
IE9iYW1hJiM4MjE3O3MgY292ZXJhZ2UgcmVxdWlyZW1lbnRzLCBmb3IgaGltIHRvIHN1cHBvcnQg
aXQuPC9wPjxwPlRoZWlyIHByb3Bvc2FsIGVuZHVyZWQgYSBibG93IHdoZW4gdGhlIGluc3VyYW5j
ZSBpbmR1c3RyeSYjODIxNztzIGxhcmdlc3QgdHJhZGUgZ3JvdXAsIEFtZXJpY2EmIzgyMTc7cyBI
ZWFsdGggSW5zdXJhbmNlIFBsYW5zLCBzYWlkIGl0IHdvdWxkIGxlYWQgdG8gJiM4MjIwO3Vuc3Rh
YmxlIGhlYWx0aCBpbnN1cmFuY2UgbWFya2V0cyYjODIyMTsgYW5kIHNhaWQgcGVvcGxlIHdpdGgg
c2VyaW91cyBwcmUtZXhpc3RpbmcgbWVkaWNhbCBjb25kaXRpb25zIGNvdWxkICYjODIyMDtsb3Nl
IGFjY2VzcyYjODIyMTsgdG8gY29tcHJlaGVuc2l2ZSBvciByZWFzb25hYmx5IHByaWNlZCBjb3Zl
cmFnZS48L3A+PHA+U2NvdHQgc2FpZCBoZSB3YXMgc3RpbGwgdHJ5aW5nIHRvIGRldGVybWluZSBp
ZiB0aGUgbGVnaXNsYXRpb24gd291bGQgaGVscCBmYW1pbGllcyBhbmQgY29uc3VtZXJzIHdpdGgg
cHJlLWV4aXN0aW5nIG1lZGljYWwgcHJvYmxlbXMuICBoYXMgZm91Z2h0IHRvIGVhc2UgdGhlIGJp
bGwmIzgyMTc7cyBNZWRpY2FpZCByZWR1Y3Rpb25zLCBoYXMgYWxzbyB5ZXQgdG8gY29tbWl0IHRv
IGJhY2sgdGhlIG1lYXN1cmUgbmV4dCB3ZWVrLjwvcD48cD5NY0Nvbm5lbGwgd2l0aGRyZXcgYW4g
aW5pdGlhbCBwYWNrYWdlIHR3byB3ZWVrcyBhZ28gaW4gdGhlIGZhY2Ugb2YgUmVwdWJsaWNhbiBk
aXNjb3JkIHRoYXQgd291bGQgaGF2ZSBzcGVsbGVkIGNlcnRhaW4gZGVmZWF0LjwvcD48cD4mIzgy
MTI7JiM4MjEyOyYjODIxMjs8L3A+PHA+QVAgcmVwb3J0ZXJzIEVyaWNhIFdlcm5lciwgSmlsbCBD
b2x2aW4sIE1hdHRoZXcgRGFseSBhbmQgUmljYXJkbyBBbG9uc28tWmFsZGl2YXIgY29udHJpYnV0
ZWQgdG8gdGhpcyByZXBvcnQuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.